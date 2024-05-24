Три знака зодиака наконец-то преодолеют давние страхи

UAportal подготовил гороскоп для Весов, Скорпионов и Рыб. Эти знаки зодиака долгое время боролись со страхами, сдерживающими их развитие, однако звезды помогут преодолеть их.

Весы

Весы под влиянием Венеры, планеты любви и равновесия, непременно преодолеют свои давние ужасы. Благодаря врожденному чувству справедливости и смелости, Весы встретятся со своими страхами лицом к лицу, став на путь освобождения и роста.

Читайте также: Гороскоп на 2024 год: три знака зодиака достигнут эмоционального равновесия и стабильности

Скорпион

Скорпионы, которыми управляет творческий Плутон, преодолеют свои сокровенные страхи. Они часто ощущают уязвимость и связанные с ней тревоги. Однако они смогут проявить стойкость и противостоять своим страхам.

Рыбы

Рыбы, управляемые Нептуном, планетой мечтаний и иллюзий, переступят свои страхи и откроют свой потенциал. Их творческая натура иногда может рождать неуверенность в себе и страх перед неудачей. Однако они обретут уверенность, которая поможет им бесстрашно смотреть в лицо своим страхам.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!