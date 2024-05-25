Трьом знакам зодіаку загрожують невдачі наприкінці травня: їм потрібно бути обережними

Кінець травня 2024 року принесе проблеми трьом уродженцям зодіакального кола – невдачі переслідуватимуть їх до наступного місяця. Зірки обіцяють безліч несприятливих збігів та неприємних ситуацій Овнам, Скорпіонам та Козорогам.

Уродженцям знаку варто підготуватися до чорної смуги, адже не всіх проблем можна уникнути. Наприкінці травня краще не приймати кардинальних рішень та не розпочинати нових проєктів, бр вони будуть приречені на провал. Фінансові угоди також виявляться досить ризикованими, оскільки є можливість втратити всі накопичені кошти.

Проблеми торкнуться і особистого життя – Овнам, Скорпіонам та Козорогам загрожують непорозуміння з близькими та другою половинкою. Якщо вони не стримають емоцій, може спалахнути скандал, залагодити який виявиться нелегко.

Однак невдача не означає повну катастрофу. Просто в деяких сферах вашого життя зараз щось може йти не так, як хочеться. Ймовірно, а наприкінці травня буде складно досягти своїх цілей та розслабитися. Можна проявити впертість, а можна на якийсь час здатися і перечекати погані часи. Але ж вибір за кожним.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.