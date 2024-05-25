Трем знакам зодиака грозят неудачи в конце мая: им нужно быть осторожными

Конец мая 2024 года принесет проблемы трем уроженцам зодиакального круга – невезение будет преследовать их до следующего месяца. Звезды сулят множество неблагоприятных совпадений и неприятных ситуаций Овнам, Скорпионам и Козерогам.

Уроженцам знака стоит подготовиться к черной полосе, ведь не всех проблем можно избежать. В конце мая лучше не принимать кардинальных решений и не начинать новых проектов, ведь они будут обречены на провал. Финансовые сделки также окажутся достаточно рискованными, поскольку есть вероятность потерять все накопленные средства.

Проблемы затронут и личную жизнь – Овнам, Скорпионам и Козерогам грозят недоразумения с близкими и второй половинкой. Если они не сдержат эмоций, то может вспыхнуть скандал, уладить который окажется нелегко.

Однако невезение не означает полную катастрофу. Просто в некоторых сферах вашей жизни сейчас что-то может идти не так, как хочется. Вероятно, а конце мая будет сложно достичь своих целей и расслабиться. Можно проявить упрямство, а можно на время сдаться и переждать плохие времена. Но выбор за каждым.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.