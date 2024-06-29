Тільки генії можуть вирішити цю математичну головоломку за 10 секунд

Головоломки перевіряють критичне мислення та навички розв’язування проблем, спонукаючи вирішити проблему. Ці завдання мають потенціал для підвищення інтелекту та покращення концентрації.

Регулярне виконання таких завдань допомагає покращити навички вирішення проблем, а також забезпечує здорове тренування для мозку, повідомляє Jagran Josh. На наведеному зображенні математична головоломка представлена у формі рівняння.

Математична головоломка на логіку. Джерело: Pinterest

Завдання – знайти значення останнього рядка протягом 10 секунд.

Ця головоломка перевірить навички аналітичного та логічного мислення.

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Тим, хто не зміг знайти значення рівняння, потрібно практикувати такі завдання регулярно. Перегляньте наведене нижче рішення:

A + A + A = 39, або А = 13

B + B - A = 25, або 2 B = 25 + A

2B = 38

B = 19

Для третього рівняння потрібно знайти значення C

6 + C + B = 50

6 + 19 = 50 - С

C = 50 - 25

C = 25

Тому A + B + C = 13 + 19 + 25 = 57

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