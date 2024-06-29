Только гении могут решить эту математическую головоломку за 10 секунд

Головоломки проверяют критическое мышление и навыки решения проблем, побуждая решить проблему. Эти задачи обладают потенциалом для повышения интеллекта и улучшения концентрации.

Регулярное выполнение таких задач помогает улучшить навыки решения проблем, а также обеспечивает здоровую тренировку для мозга, сообщает Jagran Josh. На изображении математическая головоломка представлена в форме уравнения.

Математическая головоломка по логике. Источник: Pinterest

Задание – найти значение последней строки в течение 10 секунд.

Эта головоломка проверит навыки аналитического и логического мышления.

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Тем, кто не смог найти значения уравнения, нужно регулярно практиковать такие задачи. Просмотрите следующее решение:

A+A+A=39, или А=13

B + B – A = 25, или 2 B = 25 + A

2B = 38

B = 19

Для третьего уравнения нужно найти значение C

6 + C + B = 50

6 + 19 = 50 – С

C = 50 – 25

C=25

Поэтому A+B+C=13+19+25=57

Предлагаем также попытаться найти открытый замок за 11 секунд.

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