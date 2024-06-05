Тельці вперті, а Скорпіони недовірливі: названо головні недоліки всіх знаків зодіаку

У кожного є свої переваги та недоліки, але астрологи стверджують, що негативні риси тісно пов'язані зі знаком зодіаку та накреслені зірками. Читайте детальніше!

Овни - справжні егоїсти, які ніколи не поставлять чужі бажання вище своїх, навіть на якийсь час. Про компроміси з ними навіть не йдеться.

Тельці вперті і вважають, що вони завжди мають рацію. Це вроджене небажання змінити свою думку, а також велике его означає, що вибачень від них ви не дочекаєтесь.

Близнюки спотворюють факти на свою користь. Вони часто виправдовують свою брехню навіть перед собою та вважають, що не роблять нічого поганого.

Раки маніпулюють емоціями інших, просто щоб почувати себе у безпеці.

Леви вічно прагнуть уваги та похвали, але ігнорують думку та почуття своїх близьких. Перемога для них найважливіша.

Діви – перфекціоністи, які підривають упевненість у собі інших людей. Вони бачать у всьому лише недоліки та завдають біль навіть своїм близьким.

Терези налаштовують людей один проти одного замість того, щоб прямо протистояти проблемам і непорозумінням. Вони вважають за краще маніпулювати конфліктами між друзями та близькими.

Скорпіони мають великі проблеми з довірою. Вони завжди передбачають найгірші сценарії, включаючи зраду.

Стрільці завжди змагатимуться з найближчими людьми. Для них перше місце у будь-якій сфері життя важливіше, ніж стосунки.

Козороги безсоромно будуть підніматися кар'єрними сходами, легко позбавляючись від дружніх зв'язків, як тільки вони перестануть бути "корисними". Єдине, чого вони хочуть, – це влада.

Водолії досить холодні, вони не співчувають людям, яких залишають позаду. Уродженці знаку постійно думають про майбутнє.

Риби надмірно жертовні і часто вибирають собі роль мученика. Вони беруть на себе емоційний тягар, що виходить далеко за рамки необхідності, тільки для того, щоб пізніше обурюватись і постійно нагадувати про жертву.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.