Тельцы упрямы, а Скорпионы недоверчивы: названы главные недостатки всех знаков зодиака

У каждого есть свои преимущества и недостатки, но астрологи утверждают, что негативные черты тесно связаны со знаком зодиака и предначертаны звездами. Читайте детальнее!

Овны – настоящие эгоисты, которые никогда не поставят чужие желания выше своих, даже на время. О компромиссах с ними даже речи не идет.

Тельцы упрямы и считают, что они всегда правы. Это врожденное нежелание изменить свое мнение, а также большое эго означает, что извинений от них вы не дождетесь.

Близнецы искажают факты в свою пользу. Они часто оправдывают свою ложь даже перед собой и считают, что не делают ничего плохого.

Раки манипулируют эмоциями других, просто чтобы чувствовать себя в безопасности.

Львы вечно жаждут внимания и похвалы, но игнорируют мнение и чувства своих близких. Победа для них важнее всего.

Девы – перфекционисты, которые подрывают уверенность в себе других людей. Они видят во всем только недостатки и причиняют боль даже своим близким.

Весы настраивают людей друг против друга вместо того, чтобы напрямую противостоять проблемам и недоразумениям. Они предпочитают манипулировать конфликтами между друзьями и близкими.

У Скорпионов есть большие проблемы с доверием. Они всегда предполагают самые худшие сценарии, включая предательство.

Стрельцы всегда будут соревноваться с самыми близкими людьми. Для них первое место в любой сфере жизни важнее, чем отношения.

Козероги будут без зазрения совести подниматься по карьерной лестнице, легко избавляясь от дружеских связей, как только они перестанут быть "полезными". Единственное, чего они хотят, – это власти.

Водолеи достаточно холодны, они не сочувствуют людям, которых оставляют позади. Уроженцы знака постоянно думают о будущем.

Рыбы чрезмерно жертвенны и часто выбираю для себя роль мученика. Они берут на себя эмоциональное бремя, выходящее далеко за рамки необходимости, только для того, чтобы позже возмущаться и постоянно напоминать о жертве.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.