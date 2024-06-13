То Ганна чи все ж Анна: Авраменко відповів, як правильно звучить ім'я українською

Відомий фахівець з української мови Олександр Авраменко виступив у програмі "Сніданок з 1+1", де поділився своїми знаннями про особливості українських імен. Він зосередив увагу на правильному використанні імен Ганна та Анна, роз’яснивши нюанси їх застосування.

"Анна і Ганна - це два фонетичні варіанти одного імені. У російській і болгарській мові поширений варіант Анна, а в українській, польській і білоруській - Ганна. У чеській - Гана, але з однією буквою "н". Батьки мають право вибирати той варіант, який їм до вподоби", – зазначив він.

Крім того, Авраменко висловився й про інші популярні імена, зазначивши, що нині у документах іноді записують не Христина, а Крістіна, не Микита, а Нікіта, не Олена, а Альона.

"Дорогі батьки, це ваше право, але більш поширено у нашій країні і, як на мене, правильний варіант, коли ім’я записують згідно з українською правописною традицією, а в житті називають тією формою, яка більше подобається", – додав мовознавець.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про правила коректного звертання до імені Олег.

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