Так Ганна или все же Анна: Авраменко ответил, как правильно звучит имя на украинском

Известный специалист по украинскому языку Александр Авраменко выступил в программе Завтрак с 1+1, где поделился своими знаниями об особенностях украинских имен. Он обратил внимание на правильное использование имен Анна и Анна, разъяснив нюансы их применения.

"Анна и Ганна - это два фонетических варианта одного имени. В русском и болгарском языке распространен вариант Анна, а в украинском, польском и белорусском - Ганна. В чешском - Гана, но с одной буквой "н". Родители имеют право выбирать тот вариант, который им нравится", – отметил он.

Кроме того, Авраменко высказался и о других популярных именах, отметив, что сейчас в документах иногда записывают не Христина, а Кристина, не Микита, а Никита, не Олена, а Алена.

"Дорогие родители, это ваше право, но более распространено в нашей стране и, по-моему, правильный вариант, когда имя записывают согласно украинской правописной традиции, а в жизни называют той формой, которая больше нравится", – добавил языковед.

Напомним, ранее мы рассказывали о правилах корректного обращения к имени Олега.

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