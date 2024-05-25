Таємниця виживання: як виховання дітей допомогло людям пережити неандертальців

Колись на Землі люди та неандертальці жили пліч-о-пліч, але близько 40 тисяч років тому останні зникли, повідомляє DailyMail.

Серед причин вимирання неандертальців вчені називають інбридинг, зміну клімату та запеклі сутички з людьми. Тепер же до цього списку додалася ще одна причина.

Нове дослідження на основі аналізу стародавніх зубів показало, що люди приділяли більше часу догляду за своїми дітьми, тоді як неандертальським дітям доводилося дорослішати швидше. Автори дослідження припускають, що це могло стати однією з причин зникнення неандертальців.

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Дані показали, що діти неандертальців, які жили між 400 тисячами і 40 тисячами років тому, а також діти людей з епохи верхнього палеоліту (між 50 тисячами і 12 тисячами років тому) переживали однаковий рівень стресу. Однак цей стрес відбувався на різних етапах їхнього розвитку.

Команда вчених з Тюбінгенського університету в Німеччині вважає, що ці результати відображають відмінності в догляді за дітьми.

У ході дослідження було проаналізовано емаль 423 зубів неандертальців і 444 зубів людей з верхнього палеоліту.

Експерти зазначають, що горизонтальні борозенки на тоншій емалі зубів вказують на стрес у ранньому віці, який може бути спричинений хворобами, інфекціями, недоїданням, дефіцитом поживних речовин і травмами.

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Загалом, кількість таких борозенок на зубах дітей і неандертальців була приблизно однаковою. Проте дефекти емалі у різних видів виникали на різних стадіях розвитку. У людей верхнього палеоліту дефекти з'являлися у віці від 1 до 3 років, коли зазвичай відбувається відлучення від грудей.

У неандертальців дефекти виникали в період після відлучення від грудей. Можливо, у цей час діти неандертальців частіше страждали від недоїдання.

У людських дітей палеоліту стрес міг бути викликаний збільшенням енергетичних потреб. Проте їхні батьки, ймовірно, змогли зменшити стрес завдяки тривалому догляду і наданню доступу до їжі.

Ця стратегія виховання дітей, вочевидь, не використовувалася неандертальцями, що зрештою сприяло довгостроковій перевазі виживання людей.

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