Неандертальці 130 тисяч років тому займалися мистецтвом: що дізналися науковці

Дослідники виявили, що 130 000-річна кістка ведмедя, знайдена в печері в Польщі, була навмисно позначена порізами, ймовірно, неандертальцем. Ці позначки, які не мають жодного утилітарного призначення, вважаються одним із найдавніших творів мистецтва в Євразії, створених неандертальцями.

Як повідомляє Live Science, кістка ведмедя має 17 нерівномірно розташованих паралельних надрізів, ймовірно, зроблених праворукою людиною. Дослідники вважають, що надрізи могли бути формою символічного спілкування або мати ритуальне значення.

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Кістка з різьбленням. Джерело: T. Płonka, M. Diakowski, T. Gąsior; computer processing by N. Lenkow; (CC BY-NC 4.0 DEED)

Кістка з різьбленням. Джерело: T. Gąsior, Płonka et al; (CC BY-NC 4.0 DEED)

Неандертальці - це вимерлий вид людей, які жили в Євразії приблизно від 400 000 до 40 000 років тому. Вони були близькими родичами сучасних людей і мали багато схожих фізичних характеристик.

Відкриття кидає нове світло на когнітивні здібності та культуру неандертальців, які раніше вважалися менш розвинутими, ніж сучасні люди.

Науковці зазначають, що це найдавніше відоме символічне мистецтво, створене неандертальцями в Європі. Дослідження показує, що неандертальці були здатні до абстрактного мислення та символічного спілкування.

Відкриття також кидає виклик традиційним уявленням про неандертальців як про менш інтелектуальних, ніж сучасні люди.

"Це один із досить рідкісних неандертальських об'єктів символічної природи", - сказав Томаш Плонка, професор археології Вроцлавського університету. "Ці розрізи не мають жодної утилітарної причини".

Деякі вчені вважають, що надрізи могли бути формою символічного спілкування або мати ритуальне значення.

Нагадаємо, науковці вважають, що гібридна дитина неандертальців переписала історію людства.

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