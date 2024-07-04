Друзі, сьогодні ми з вами приготуємо найсмачнішу сиру аджику з перцем чилі. Готується вона надзвичайно швидко та легко. Обов’язково смакуйте.

Яка ваша улюблена аджика?

Сира аджика з перцем чилі

1 кг томатів

1 кг болгарського перцю

100 г часнику (4 середні головки)

100 г перцю чилі (6 шт.)

20 г солі (1 ст. л. без гірки)

20 г цукру (1 ст. л. без гірки)

80 мл оцту (9%) (5 ст. л. +1 ч. л.)

Приготуємо сиру аджику:

Миємо, нарізаємо перець та томати. Будьте уважні, вага перцю та томатів вказана без всього зайвого.

Чистимо часник, розрізаємо зубчик вздовж та видаляємо серединку. Гостроту аджики можна контролювати, додаючи більше або менше часнику та перцю чилі.

Нарізаємо гострий перець чилі.

Подрібнюємо все це за допомогою мʼясорубки або блендеру.

Переливаємо в миску, додаємо цукор, сіль та оцет. Добре перемішуємо, щоб сіль та цукор розчинитися.

Прибираємо пінку за допомогою ложки.

Розливаємо аджику по баночкам, закриваємо кришками.

Таку аджику можна зберігати в холодильнику до 1 року.

Усім смачного.