Сырая аджика с перцем чили
Друзья, сегодня мы с вами приготовим вкуснейшую сырую аджику с перцем чили. Готовится она очень быстро и легко. Обязательно попробуйте.
Какая ваша любимая аджика?
Сырая аджика с перцем чили
1 кг томатов
1 кг болгарского перца
100 г чеснока (4 средние головки)
100 г перца чили (6 шт.)
20 г соли (1 ст. л. без горки)
20 г сахара (1 ст. л. без горки)
80 мл уксуса (9%) (5 ст. л. +1 ч. л.)
Приготовим сырую аджику:
Моем, нарезаем перец и томаты. Будьте внимательны, вес перца и томатов указан без всего лишнего.
Чистим чеснок, разрезаем зубчик вдоль и удаляем серединку. Остроту аджики можно контролировать, добавляя больше или меньше чеснока и перца чили.
Нарезаем острый перец чили.
Измельчаем все это с помощью мясорубки или блендера.
Переливаем в миску, добавляем сахар, соль и уксус. Хорошо перемешиваем, чтобы растворить соль и сахар.
Убираем пенку с помощью ложки.
Разливаем аджику по баночкам, закрываем крышками.
Такую аджику можно хранить в холодильнике до 1 года.
Всем вкусным.