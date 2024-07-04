Друзья, сегодня мы с вами приготовим вкуснейшую сырую аджику с перцем чили. Готовится она очень быстро и легко. Обязательно попробуйте.

Какая ваша любимая аджика?

Сырая аджика с перцем чили

1 кг томатов

1 кг болгарского перца

100 г чеснока (4 средние головки)

100 г перца чили (6 шт.)

20 г соли (1 ст. л. без горки)

20 г сахара (1 ст. л. без горки)

80 мл уксуса (9%) (5 ст. л. +1 ч. л.)

Приготовим сырую аджику:

Моем, нарезаем перец и томаты. Будьте внимательны, вес перца и томатов указан без всего лишнего.

Чистим чеснок, разрезаем зубчик вдоль и удаляем серединку. Остроту аджики можно контролировать, добавляя больше или меньше чеснока и перца чили.

Нарезаем острый перец чили.

Измельчаем все это с помощью мясорубки или блендера.

Переливаем в миску, добавляем сахар, соль и уксус. Хорошо перемешиваем, чтобы растворить соль и сахар.

Убираем пенку с помощью ложки.

Разливаем аджику по баночкам, закрываем крышками.

Такую аджику можно хранить в холодильнике до 1 года.

Всем вкусным.