Світло як терапія: кому життєво необхідне

Люблю спостерігати, як змінюється стан кімнатних рослин залежно від пори року.

Рівень освітленості надзвичайно важливий для живого. Рослини при нестачі світла погано ростуть, хворіють і скидають листя, а в людини цей хворобливий стан має назву - сезонний афективний розлад.

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Мы чувствуем себя более подавленными в осенне-зимнее время, когда световой день укорачивается. Короткий световой день и холодное время года стимулируют активность лимбической системы, кора лобных долей снижает свою активность и мы невольно начинаем чаще испытывать негатив. А у женщин лимбическая система более активна, чем у мужчин и поэтому перемены погоды мы ощущаем особо остро.

Низкий уровень света меняет биохимию мозга. Из-за небольшого количества дневного света наш организм синтезирует мало серотонина, дофамина и много мелатонина.

Если вы склонны к депрессивным расстройствам, постарайтесь как можно больше находиться в ярко освещенных местах. Или можно купить лампу дневного света домой, умный световой будильник. Использование ламп полного спектра при аффективных расстройствах очень хорошо себя зарекомендовали, поэтому курс этой лампы в зимнее время - это must have.

А сейчас побольше напитываемся весенним солнышком и серотонином, как мои орхидеи.