Свет как терапия: кому жизненно необходим

Люблю наблюдать, как меняется состояние комнатных растений в зависимости от времени года.

Уровень освещенности чрезвычайно важен для всего живого. Растения при нехватке света плохо растут, болеют и скидывают листья, а у человека это болезненное состояние имеет свое название – сезонное аффективное расстройство.

Мы чувствуем себя более подавленными в осенне-зимнее время, когда световой день укорачивается. Короткий световой день и холодное время года стимулируют активность лимбической системы, кора лобных долей снижает свою активность и мы невольно начинаем чаще испытывать негатив. А у женщин лимбическая система более активна, чем у мужчин и поэтому перемены погоды мы ощущаем особо остро.

Низкий уровень света меняет биохимию мозга. Из-за небольшого количества дневного света наш организм синтезирует мало серотонина, дофамина и много мелатонина.

Если вы склонны к депрессивным расстройствам, постарайтесь как можно больше находиться в ярко освещенных местах. Или можно купить лампу дневного света домой, умный световой будильник. Использование ламп полного спектра при аффективных расстройствах очень хорошо себя зарекомендовали, поэтому курс этой лампы в зимнее время - это must have.

А сейчас побольше напитываемся весенним солнышком и серотонином, как мои орхидеи.