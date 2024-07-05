Чи варто українцям встановлювати сонячні батареї: досвід власників станцій

Кабінет Міністрів України анонсував фінансову допомогу для тих, хто хоче встановити вдома альтернативні джерела енергії. Проте, багато українців вже облаштували свої домівки сонячними батареями, не очікуючи державної підтримки. Про це пише KP.UA.

У травні 2022 року чернігівський фахівець з ремонту Михайло Пшеничников зробив незвичайне придбання. Він купив пошкоджені осколками снарядів сонячні батареї, відновив їх та доповнив необхідними деталями. На даху свого будинку Михайло розмістив 18 відремонтованих панелей. Загальна вартість системи, включаючи інвертор, акумулятори та інші компоненти, склала 150 000 гривень.

Михайло поділився інформацією про поточні ціни: якісний інвертор коштує від 50 000 до 100 000 гривень і вище. Акумулятори починаються від 10 000 гривень, а нова сонячна панель - від 5 000 до 7 000 гривень, залежно від потужності.

"Це інвестиція варта уваги, особливо зважаючи на прогнози щодо подвоєння тарифів на електроенергію до зимового періоду", - зауважив Михайло.

Інший власник сонячної електростанції, підприємець Олександр, встановив панелі на даху свого приватного будинку ще до початку повномасштабного вторгнення. Його система складається з 18 панелей загальною вартістю приблизно 1 200 доларів. Олександр зазначив, що панель потужністю 400 Вт обійшлася йому в 65-70 доларів, а акумулятор на 15 кВт разом з інвертором коштували майже 10 000 доларів.

Система Михайла Пшеничникова генерує близько 5 кВт на годину, а акумулятори додають ще 10 кВт. Цієї потужності вистачає для обігріву квартири взимку та роботи всієї побутової техніки, за винятком бойлера.

Ольга з міста Марганець, яка встановила сонячну станцію шість років тому, має 55 панелей, що виробляють 15 кВт на добу. Вона реалізує надлишок електроенергії державі, сплачуючи відповідні податки.

Олександр розповів, що його система повністю забезпечує енергетичні потреби будинку. Минулого року він безоплатно передав у мережу електроенергії на суму 16 000 гривень через відсутність договору з обленерго.

Він також навів приклад свого знайомого, який отримує прибуток від сонячних панелей у розмірі 140 000 гривень щомісяця, маючи систему потужністю 30 кВт.

При встановленні сонячних панелей важливо враховувати аспекти безпеки, особливо при розміщенні акумуляторів у квартирах багатоповерхових будинків. Олександр зазначив, що на балконі можна встановити 2-3 панелі, чого достатньо для однієї квартири, але застеріг про ризики вибуху акумулятора при неправильному використанні.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як змінилися ціни на зарядні станції в Україні і чи є взагалі в наявності.

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