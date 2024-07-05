Стоит ли украинцам устанавливать солнечные батареи: опыт владельцев станций

Кабинет Министров Украины анонсировал финансовую помощь для тех, кто хочет установить на дому альтернативные источники энергии. Однако многие украинцы уже обустроили свои дома солнечными батареями, не ожидая государственной поддержки. Об этом пишет KP.UA.

В мае 2022 года черниговский специалист по ремонту Михаил Пшеничников совершил необычное приобретение. Он купил поврежденные осколками снарядов солнечные батареи, восстановил их и дополнил необходимыми деталями. На крыше своего дома Михаил разместил 18 отремонтированных панелей. Общая стоимость системы, включая инверторы, аккумуляторы и другие компоненты, составила 150 000 гривен.

Михаил поделился информацией о текущих ценах: качественный инвертор стоит от 50000 до 100000 гривен и выше. Аккумуляторы начинаются от 10 000 гривен, а новая солнечная панель – от 5 000 до 7 000 гривен, в зависимости от мощности.

"Это инвестиция достойна внимания, особенно учитывая прогнозы по удвоению тарифов на электроэнергию к зимнему периоду", - отметил Михаил.

Другой собственник солнечной электростанции, предприниматель Александр, установил панели на крыше своего частного дома еще до начала полномасштабного вторжения. Его система состоит из 18 панелей общей стоимостью примерно 1200 долларов. Александр отметил, что панель мощностью 400 Вт обошлась ему в 65-70 долларов, а аккумулятор на 15 кВт вместе с инвертором стоил почти 10 000 долларов.

Система Михаила Пшеничникова генерирует около 5 кВт/ч, а аккумуляторы добавляют еще 10 кВт. Этой мощности хватает для обогрева квартиры зимой и работы всей бытовой техники, за исключением бойлера.

Ольга из города Марганец, установившая солнечную станцию шесть лет назад, имеет 55 панелей, производящих 15 кВт в сутки. Она реализует излишек электроэнергии государству, уплачивая соответствующие налоги.

Александр рассказал, что его система полностью обеспечивает энергетические нужды дома. В прошлом году он безвозмездно передал в сеть электроэнергии на сумму 16 000 гривен из-за отсутствия договора с облэнерго.

Он также привел пример своего знакомого, получающего прибыль от солнечных панелей в размере 140 000 гривен ежемесячно, имея систему мощностью 30 кВт.

При установке солнечных панелей важно учитывать аспекты безопасности, особенно при размещении аккумуляторов в квартирах многоэтажных домов. Александр отметил, что на балконе можно установить 2-3 панели, чего достаточно для одной квартиры, но предостерег о рисках взрыва аккумулятора при неправильном использовании.

Напомним, ранее мы рассказывали, как изменились цены на зарядные станции в Украине и есть ли вообще налицо.

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