Чи варто боятися вуглеводів в під час схуднення?

Їсти чи не їсти, от в чому питання.

Вуглеводи, на мою думку, набули трошки демонічного образу саме через солодощі.

Але, якщо чесно, то в солодощах не меньше жиру ніж вуглеводів.

Давайте по-порядку!

Всесвітня організація здоров’я рекомендує їсти так, щоб доля вуглеводів в раціоні складала 50% це забезпечить людину: енергією, силами, стабільним емоційним станом, у складних вуглеводах багато клітковини, вітамінів і мінералів.

Є складні вуглеводи ( або ще називають повільними, бо вони повільно вивільняються енергію)

І прості вуглеводи ( або швидкі - швидко дають енергію).

Зазвичай проблема харчування в тому, що люди не їдять складні вуглеводи ( каші, хліб, картоплю, овочі, макарони), щоб не поправитися, але їдять натомість незліченну кількість швидких вуглеводів ( соки, напої, солодощі, рафіновані продукти, булочки, тортики, мед)

Але тут є уловка: коли ви не їсте повільні вуглеводи вам хочеться їсти швидкі і бажано увесь час. Коли ж ви починаєте їсти складні - місця для солодощів залишається не так вже й багато, його просто не хочеться аж так багато. Це завжди було сенсом моїх челенджі- перевчити звичку їсти прості вуглеводи і замінити складними, а прості "на задоволення" залишити.

Чи потрібно відмовитися від вуглеводів, щоб схуднути? На мою думку ні! Схуднення- це процес входу в нормальні здорові харчові звички. Їсти вуглеводи - це нормально. Чи потрібно іти в якусь дієту а із неї вже іти в нормальне харчування? Як на мене це якийсь складний шлях. Можна все їсти і худнути.

P.S. Коли ми не їмо вуглеводи - їх організм починає цтворювати із білків, які замість того, щоб давати тілу пружність - ідуть на утворення глюкози.