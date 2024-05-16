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Стоит ли бояться углеводов во время похудения?

Анита ЛуценкоАнита Луценко

Стоит ли бояться углеводов во время похудения?
Стоит ли бояться углеводов во время похудения?

Есть или не есть, вот в чем вопрос.

Углеводы, по моему мнению, приобрели немного демонического образа именно из-за сладостей.

Но, если честно, то в сладостях не меньше жира чем углеводов.

Давайте по порядку!

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Всесвітня організація здоров’я рекомендує їсти так, щоб доля вуглеводів в раціоні складала 50% це забезпечить людину: енергією, силами, стабільним емоційним станом, у складних вуглеводах багато клітковини, вітамінів і мінералів.

Є складні вуглеводи ( або ще називають повільними, бо вони повільно вивільняються енергію)

І прості вуглеводи ( або швидкі - швидко дають енергію).

Зазвичай проблема харчування в тому, що люди не їдять складні вуглеводи ( каші, хліб, картоплю, овочі, макарони), щоб не поправитися, але їдять натомість незліченну кількість швидких вуглеводів ( соки, напої, солодощі, рафіновані продукти, булочки, тортики, мед)

Але тут є уловка: коли ви не їсте повільні вуглеводи вам хочеться їсти швидкі і бажано увесь час. Коли ж ви починаєте їсти складні - місця для солодощів залишається не так вже й багато, його просто не хочеться аж так багато. Це завжди було сенсом моїх челенджі- перевчити звичку їсти прості вуглеводи і замінити складними, а прості "на задоволення" залишити.

Чи потрібно відмовитися від вуглеводів, щоб схуднути? На мою думку ні! Схуднення- це процес входу в нормальні здорові харчові звички. Їсти вуглеводи - це нормально. Чи потрібно іти в якусь дієту а із неї вже іти в нормальне харчування? Як на мене це якийсь складний шлях. Можна все їсти і худнути.

P.S. Коли ми не їмо вуглеводи - їх організм починає цтворювати із білків, які замість того, щоб давати тілу пружність - ідуть на утворення глюкози.

Источник:instagram.com

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