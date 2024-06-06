Бур'яни зникнуть та не повернуться: експерт сказав, що треба зробити у червні

Червень – розпал садових робіт. Особливо потребує догляду сад, який заростає бур'янами. Рослини-шкідники не дають вашим культурам розвиватися й навіть можуть погубити їх.

Експерт з садівництва та городництва Джеймі Шіплі розповів, що зробити, аби позбутися бур’янів так, аби вони ніколи не поверталися.

"Бур’яни швидко проростуть протягом літа, тому важливо стежити за прополкою, щоб запобігти появі на них насіння на пізніший сезон і наступний рік. Стійкі, багаторічні бур’яни слід регулярно висмикувати або мульчувати ґрунт", – пояснив він.

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За його словами, мульчування завадить їм фотосинтезувати та допоможе придушити бур’яни, до того ж – збереже воду на ваших грядках.

Він пояснив, що зазвичай не рекомендує використовувати хімічні засоби боротьби з бур’янами, оскільки вони негативно впливають на біорізноманіття ґрунту.

Хімія підійде до тих шкідників, що глибоко вкорінені, бо вручну їх видалити буде важко.

"Замість використання хімічних засобів для знищення бур’янів можна використовувати лимон, оцет або кам’яну сіль, щоб висушити бур’яни та знищити їх шляхом зневоднення. Ці природні гербіциди є "нецільовими", тобто вони можуть завдати шкоди всім рослинам, а не лише бур’янам, і зупинять будь-які рослини в цьому місці на довгий час, тому тримайте їх подалі від інших рослин", – порадив Джеймі Шіплі.

Він вважає, що сіль є природною альтернативою токсичним знищувачам бур’янів.Вона збільшує рівень іонів у ґрунті та осмотичного тиску, що означає, що бур’яни не зможуть поглинати воду та висохнуть. Білий оцет діє подібним чином, оскільки його кислотність руйнує стінки клітин і видаляє вологу з бур’янів.

Пропонуємо дізнатися, як легко без хімії прибрати бур’ян на садових доріжках.

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