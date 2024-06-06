Сорняки исчезнут и не вернутся: эксперт сказал, что нужно сделать в июне

Июнь – разгар садовых работ. Особенно нуждается в уходе зарастающий сорняками сад. Растения-вредители не дают вашим культурам развиваться и даже могут их погубить.

Эксперт по садоводству и огородничеству Джейми Шипли рассказал, что сделать, чтобы избавиться от сорняков так, чтобы они никогда не возвращались.

"Сорняки быстро прорастут в течение лета, поэтому важно следить за прополкой, чтобы предотвратить появление на них семян на более поздний сезон и следующий год. Устойчивые, многолетние сорняки следует регулярно выдергивать или мульчировать почву", — пояснил он.

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По его словам, мульчирование помешает им фотосинтезировать и поможет подавить сорняки, к тому же сохранит воду на ваших грядках.

Он пояснил, что обычно не рекомендует использовать химические средства борьбы с сорняками, поскольку они отрицательно влияют на биоразнообразие почвы.

Химия подойдет к тем вредителям, которые глубоко укоренены, потому что вручную их удалить будет трудно.

Вместо использования химических средств для уничтожения сорняков можно использовать лимон, уксус или каменную соль, чтобы высушить сорняки и уничтожить их путем обезвоживания. Эти природные гербициды являются "нецелевыми", то есть они могут нанести вред всем растениям, а не только сорнякам, и остановят любые растения в этом месте на долгое время, поэтому держите их подальше от других растений", – посоветовал Джейми Шипли.

Он считает, что соль является природной альтернативой токсичным уничтожителям сорняков. Она увеличивает уровень ионов в почве и осмотического давления, что означает, что сорняки не смогут поглощать воду и высохнут. Белый уксус действует подобным образом, поскольку его кислотность разрушает стенки клеток и удаляет влагу из сорняков.

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