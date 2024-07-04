Соковитий курячий шашлик з беконом

Інгредієнти:

• Філе курячого стегна — 1 кг;

• Бекон — 600-700 г;

• Цибуля — 3 шт;

• Розмарин — 2 гілочки;

• Сіль — 1 ч.л;

• Перець чорний мелений — ½ ч.л.

Приготування:

1. Філе відбити. Цибулю нарізати пів кільцями, розмарин подрібнити та додати до м’яса. Посолити, поперчити та маринувати протягом 1 години.

2. На харчову плівку викладаємо бекон та загортаємо в нього по 2 філе. За допомогою плівки формуємо рулети.

3. Готові рулетики нанизуємо на шампури й акуратно розрізаємо, як на відео.

4. Готуємо на вугіллі до золотистої скоринки, приблизно 20 хв.

Зберігайте, і смачного!