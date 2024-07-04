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Соковитий курячий шашлик з беконом
Інгредієнти:
• Філе курячого стегна — 1 кг;
• Бекон — 600-700 г;
• Цибуля — 3 шт;
• Розмарин — 2 гілочки;
• Сіль — 1 ч.л;
• Перець чорний мелений — ½ ч.л.
Приготування:
1. Філе відбити. Цибулю нарізати пів кільцями, розмарин подрібнити та додати до м’яса. Посолити, поперчити та маринувати протягом 1 години.
2. На харчову плівку викладаємо бекон та загортаємо в нього по 2 філе. За допомогою плівки формуємо рулети.
3. Готові рулетики нанизуємо на шампури й акуратно розрізаємо, як на відео.
4. Готуємо на вугіллі до золотистої скоринки, приблизно 20 хв.
Зберігайте, і смачного!