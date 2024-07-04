Сочный куриный шашлык с беконом

Ингредиенты:

• Филе куриного бедра – 1 кг;

• Бекон – 600-700 г;

• Лук – 3 шт;

• Розмарин – 2 веточки;

• Соль – 1 ч.л;

• Перец черный молотый – ½ ч.л.

Приготовление:

1. Филе отбить. Лук нарезать пол кольцами, розмарин измельчить и добавить в мясо. Посолить, поперчить и мариновать 1 час.

2. На пищевую пленку выкладываем бекон и заворачиваем в него по 2 филе. С помощью плёнки формируем рулеты.

3. Готовые рулетики нанизываем на шампуры и аккуратно разрезаем как на видео.

4. Готовим на угле до золотистой корочки, примерно 20 мин.