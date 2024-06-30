Скільки разів на день треба їсти

Інсулінорезистентність та діабет 2 типу - це серйозні захворювання, що стають все більш поширеними в сучасному світі. Симптоми включають постійний голод, збільшену спрагу, зменшену енергію, болі у м’язах та суглобах.

Причини інсулінорезистентності та діабету 2 типу можуть включати генетичні фактори, неправильний спосіб життя, зайву вагу та вік. Необхідно розуміти, що недоліки в харчуванні можуть бути ключовою причиною цих захворювань.

Раніше вважалося, що інсулінорезистентність проблема людей старше 50 років і більшість із них складали жінки. А зараз, на жаль, зростає число випадків інсулінорезистентності навіть серед підлітків та молоді. До 30 % дорослого населення вже мають таку проблеми і не знають про них.

Ознаки інсулінорезистентності:

високий індекс маси тіла;

зайва вага в області живота. Обсяг талії в нормі не більше 94 см (у чоловіків), або 80 см (у жінок). У здорових чоловіків відношення окружності талії до стегон не повинно перевищувати коефіцієнт 1.0, у жінок — 0.8. Тому вимірювання обхвату талії найбільш простий метод визначення.

малорухливий спосіб життя. Відсутність фізичних навантажень погіршує реакцію м’язової тканини на інсулін.

спадковість. Схильність до інсулінорезистентності може передаватися у спадок.

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