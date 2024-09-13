Симптоми інтоксикації: не переплутайте з ГРВІ

Симптоми інтоксикації легко переплутати із симптомами ГРВІ та модних нині "вірусів". Про регулярне погіршення якості води і повітря не знає зараз лише абстрагована від реальності людина. Отже, симптоми інтоксикації від отруєння з повітря чи води:

~ головний біль, мігрені, часто тлом йде нудота

~ туман у голові, повне розфокусування

~ запаморочення

~ тахікардія, перепади в артеріальному тиску

~ сильна слабкість та сонливість протягом дня

~ м'язова слабкість

~ відчуття нестачі повітря

~ першіння, печіння та набряклість у гортані та горлі

~ гіперемія зіва та задньої стінки глотки

~ поганий апетит, неприємні відчуття в кишечнику.

В силу індивідуальної реакції кожного організму на отруєння та особливостей інтоксикації перелічені вище ознаки можуть проявлятися як активно, так і слабовираженими симптомами.

Що пораджу зараз мати в аптечці із запасом:

• NAC або АЦЦ Лонг (аптека)

• Активоване кокосове вугілля (придатне і для очищення води), полісорб, макросорб

• Псилліум, яблучний пектин

• Червоні водорості DULS

У період, коли є симптоми інтоксикації та очевидно спостерігаємо погіршення якості води/повітря, починаємо приймати все одночасно:

пектини, водорості, псилліум додавати у воду, сік, смузі (за інструкцією).

Сорбенти та NAC пити 2-3 рази на день між їжею.