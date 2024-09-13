Симптоми інтоксикації: не переплутайте з ГРВІ
Симптоми інтоксикації легко переплутати із симптомами ГРВІ та модних нині "вірусів". Про регулярне погіршення якості води і повітря не знає зараз лише абстрагована від реальності людина. Отже, симптоми інтоксикації від отруєння з повітря чи води:
~ головний біль, мігрені, часто тлом йде нудота
~ туман у голові, повне розфокусування
~ запаморочення
~ тахікардія, перепади в артеріальному тиску
~ сильна слабкість та сонливість протягом дня
~ м'язова слабкість
~ відчуття нестачі повітря
~ першіння, печіння та набряклість у гортані та горлі
~ гіперемія зіва та задньої стінки глотки
~ поганий апетит, неприємні відчуття в кишечнику.
В силу індивідуальної реакції кожного організму на отруєння та особливостей інтоксикації перелічені вище ознаки можуть проявлятися як активно, так і слабовираженими симптомами.
Що пораджу зараз мати в аптечці із запасом:
• NAC або АЦЦ Лонг (аптека)
• Активоване кокосове вугілля (придатне і для очищення води), полісорб, макросорб
• Псилліум, яблучний пектин
• Червоні водорості DULS
У період, коли є симптоми інтоксикації та очевидно спостерігаємо погіршення якості води/повітря, починаємо приймати все одночасно:
пектини, водорості, псилліум додавати у воду, сік, смузі (за інструкцією).
Сорбенти та NAC пити 2-3 рази на день між їжею.