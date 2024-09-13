Симптомы интоксикации: не перепутайте с ОРВИ

Симптомы интоксикации легко перепутать с симптомами ОРВИ и модных нынче "вирусов". Про регулярное ухудшение качества воды и воздуха не знает сейчас только самый абстрагированный от реальности человек. Итак, симптомы интоксикации от отравления с воздуха или воды:

~ головная боль, мигрени, часто фоном идет тошнота

~ туман в голове, полная расфокусировка

~ головокружение

~ тахикардия, перепады в артериальном давлении

~ сильная слабость и сонливость в течение дня

~ мышечная слабость

~ ощущение нехватки воздуха

~ першение, жжение и отечность в гортани и горле

~ гиперемия зева и задней стенки глотки

~ плохой аппетит, неприятные ощущения в кишечнике.

В силу индивидуальной реакции каждого организма на отравление и особенностей интоксикации перечисленные выше признаки могут проявляться, как активно, так и слабовыраженными симптомами.

Что посоветую сейчас иметь в аптечке с запасом:

• NAC или АЦЦ Лонг (аптека)

• Активированный кокосовый уголь (пригодится и для очищения воды), полисорб, макросорб

• Псиллиум, яблочный пектин

• Красные водоросли DULS

В период, когда есть симптомы интоксикации и очевидно наблюдаем ухудшение качества воды/воздуха, начинаем принимать все одновременно:

пектины, водоросли, псиллиум добавлять в воду, сок, смузи (по инструкции).

Сорбенты и NAC пить 2-3 раза в день между едой.