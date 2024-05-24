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Шість простих методів начистити купу молодої картоплі за лічені хвилини

Билім Олена

Шість простих методів начистити купу молодої картоплі за лічені хвилини
Шість простих методів начистити купу молодої картоплі за лічені хвилини

Молода картопля доволі корисний продукт. У ній багато вітаміну С, вітамінів групи В, калію, заліза, фосфору. Вважається, що її варто споживати зі шкіркою, в якій перебуває основна маса всіх корисних речовин.

Якщо ж вас не влаштовує цей варіант, тоді картоплю доведеться чистити. Експерти дали поради, як зробити це швидко й без клопоту.

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6 простих та швидких способів очищення молодої картоплі:

1. Ніж: класичний спосіб, який підходить для будь-якої картоплі. Просто вимийте бульби, візьміть гострий ніж з тонким лезом і зіскрібайте шкірку. Цей метод швидкий, але потребує трохи вправності, щоб не зрізати багато м'якоті.

2. Щітка, сітка або металевий йоржик: цей спосіб безпечніший за ніж, адже ймовірність порізатися менша. Просто вимийте картоплю, а потім потріть її щіткою, сіткою або металевим йоржиком легким натиском. Цей метод добре підходить для молодої картоплі з тонкою шкіркою.

3. Гаряча вода: цей метод трохи незвичайний, але він може бути ефективним, якщо у вас є час. Помийте та потім відваріть картоплю до готовності. Злийте окріп, залийте холодною водою на хвилину, а потім знову злийте. Візьміть кожну картоплину і потягніть за шкірку з обох боків. Вона повинна легко відійти, як шкаралупа з вареного яйця.

4. Губка: цей спосіб простий і не потребує спеціальних інструментів. Просто вимийте картоплю, а потім потріть її шорсткою стороною кухонної губки. Цей метод добре підходить для невеликої кількості картоплі.

5. Сіль: цей метод може здатися дивним, але він дійсно працює. Покладіть вимиту картоплю в поліетиленовий пакет, додайте грамів 300 кухонної солі, зав'яжіть пакет і інтенсивно перетирайте його руками протягом 5 хвилин. Сіль допоможе зняти шкірку з картоплі. Промийте картоплю під проточною водою.

6. Овочечистка: її леза зрізають шкірку тонким шаром, не пошкоджуючи м'якоть. Це безпечний та ефективний спосіб, який підходить для будь-якої картоплі.

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