Шість простих методів начистити купу молодої картоплі за лічені хвилини

Молода картопля доволі корисний продукт. У ній багато вітаміну С, вітамінів групи В, калію, заліза, фосфору. Вважається, що її варто споживати зі шкіркою, в якій перебуває основна маса всіх корисних речовин.

Якщо ж вас не влаштовує цей варіант, тоді картоплю доведеться чистити. Експерти дали поради, як зробити це швидко й без клопоту.

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6 простих та швидких способів очищення молодої картоплі:

1. Ніж: класичний спосіб, який підходить для будь-якої картоплі. Просто вимийте бульби, візьміть гострий ніж з тонким лезом і зіскрібайте шкірку. Цей метод швидкий, але потребує трохи вправності, щоб не зрізати багато м'якоті.

2. Щітка, сітка або металевий йоржик: цей спосіб безпечніший за ніж, адже ймовірність порізатися менша. Просто вимийте картоплю, а потім потріть її щіткою, сіткою або металевим йоржиком легким натиском. Цей метод добре підходить для молодої картоплі з тонкою шкіркою.

3. Гаряча вода: цей метод трохи незвичайний, але він може бути ефективним, якщо у вас є час. Помийте та потім відваріть картоплю до готовності. Злийте окріп, залийте холодною водою на хвилину, а потім знову злийте. Візьміть кожну картоплину і потягніть за шкірку з обох боків. Вона повинна легко відійти, як шкаралупа з вареного яйця.

4. Губка: цей спосіб простий і не потребує спеціальних інструментів. Просто вимийте картоплю, а потім потріть її шорсткою стороною кухонної губки. Цей метод добре підходить для невеликої кількості картоплі.

5. Сіль: цей метод може здатися дивним, але він дійсно працює. Покладіть вимиту картоплю в поліетиленовий пакет, додайте грамів 300 кухонної солі, зав'яжіть пакет і інтенсивно перетирайте його руками протягом 5 хвилин. Сіль допоможе зняти шкірку з картоплі. Промийте картоплю під проточною водою.

6. Овочечистка: її леза зрізають шкірку тонким шаром, не пошкоджуючи м'якоть. Це безпечний та ефективний спосіб, який підходить для будь-якої картоплі.

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