Шесть простых методов начистить кучу молодого картофеля в считанные минуты

Молодой картофель довольно полезный продукт. В нем много витамина С, витаминов группы В, калия, железа, фосфора. Считается, что ее следует употреблять в пищу с кожурой, в которой находится основная масса всех полезных веществ.

Если же вас не устраивает этот вариант, то картошку придется чистить. Эксперты дали советы, как сделать это быстро и без хлопот.

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6 простых и быстрых способов очищения молодого картофеля:

1. Нож: классический способ, подходящий для любого картофеля. Просто вымойте клубни, возьмите острый нож с тонким лезвием и соскребайте кожуру. Этот метод быстр, но требует немного сноровки, чтобы не срезать много мякоти.

2. Щетка, сетка или металлический ершик: этот способ безопаснее чем, ведь вероятность порезаться меньше. Просто вымойте картофель, а затем потрите его щеткой, сеткой или металлическим ершиком легким нажимом. Этот метод хорошо подходит для молодого картофеля с тонкой кожурой.

3. Горячая вода: этот метод немного необычен, но он может быть эффективным, если у вас есть время. Помойте и отварите картофель до готовности. Слейте кипяток, залейте холодной водой на минуту, а затем снова слейте. Возьмите каждую картофелину и потяните за шкурку с обеих сторон. Она должна легко отойти, как скорлупа из вареного яйца.

4. Губка: этот способ прост и не нуждается в специальных инструментах. Просто вымойте картофель, а затем потрите его шершавой стороной кухонной губки. Этот метод хорошо подходит для небольшого количества картофеля.

5. Соль: этот способ может показаться странноватым, но он вправду работает. Положите вымытый картофель в полиэтиленовый пакет, добавьте 300 грамм поваренной соли, завяжите пакет и интенсивно перетирайте его руками в течение 5 минут. Соль поможет снять кожицу с картофеля. Промойте картофель под проточной водой.

6. Овощечистка: ее лезвия срезают кожуру тонким слоем, не повреждая мякоть. Это безопасный и эффективный способ, подходящий для любого картофеля.

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