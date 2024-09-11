Секрети вдалого пішого походу по Україні: список найкращих місць включено

Перший піший похід хвилююча подія, на яку покладаєш найкращі сподівання. Щоб ваші мрії та фантазії сильно не розійшлися з реальністю, варто підготуватися по максимуму. Вибрати найкращі перевірені місця можна буде в кінці статті. Розкриваємо секрети вдалих походів з наметами й вогнищами за допомогою порад професіоналів та UaPortal.

Поступове збільшення кардіонавантаження зробить ваш похід оздоровчим, а не травмуючим. Джерело: Джерело: StockSnap/Pixabay

З чого почати підготовку до пішого походу

Піший похід – це досить незвичне навантаження на м’язи, серцеву та судинну системи. Тож почати варто зі своєї фізичної підготовки. Декілька порад з фізичного навантаження під час пішого походу:

якщо ви початківець, не обирайте складних та важких маршрутів, бо не допоможуть навіть гарні краєвиди;

обираючи маршрут для походу, дізнавайтеся про навантаження та рівень підготовки, який потрібен. Адекватно розраховуйте свої фізичні сили;

за кілька тижнів до пішого походу починайте поступово збільшувати кардіо навантаження. Додайте ранкову пробіжку, невеличку зарядку, вправи на дихання тощо;

перевірка прогнозу погоди на обраній локації має бути регулярною, та перейти в перевірку кожного дня за тиждень до подорожі;

планування пішого походу має розпочинатися за кілька місяців до бажаної дати.

Ретельна підготовка рюкзака до походу допоможе відчувати максимум комфорту та задоволення. Джерело: Джерело: maxmann/Pixabay

Як підійти до збору речей в піший похід

Багато чого залежатиме від локації та є речі, які неодмінно мають бути в рюкзаку кожного туриста, який полюбляє автентичний відпочинок.

Аптечка (найнеобхідніші лікарські засоби, які включають таблетки від діареї, жарознижувальні, протизапальні, для оброблення ран тощо. Якщо з вами діти, їх потреби у лікуванні мають бути враховані). Компас або GPS. Не варто розраховувати на мобільний телефон з інтернетом. З вами має бути альтернативний пристрій орієнтування на місцевості. Засоби для розведення вогню. Сірники мають бути у пакеті, або плівці, щоб точно не намокнути. Розкладний ніж з додатковими функціями. Дуже зручна річ, яку туристи дарують один одному, як найкращий презент. Ліхтарик з батарейками та зарядкою від сонячного світла. В телефон мають бути записані усі необхідні рятувальні служби тої місцевості, куди ви направляєтеся. Павербанк тепер тако потрібна річ в рюкзаку туриста. Сигнальна ракета, якщо ваш похід досить довгий та далекий. Дощовик. Навіть, якщо за прогнозом спека та без опадів. Головний убір. На всі випадки життя.

Їжа в пішому поході має бути проста та максимально не псуватися. Джерело: Джерело: LUM3N/Pixabay

Їжа та вода в поході – як не залишитися голодним

На жаль, взяти з собою цілий магазин не варіант, та й не дуже потрібно, якщо ви достатньо серйозно підійдете до цього питання. Якщо ви відправляєтеся з групою, скоріше за все вам доведеться врахувати тільки нюанси в особистому харчуванні, все інше за вас продумають і попередять. В іншому випадку врахуйте:

бутерброди з продуктами, які швидко псуються підійдуть лише на пару перших годин, а ви скоріше за все ще навіть не починали піший похід;

булочні вироби, овочі та фрукти підходять на наступні пару годин, та це лише початок шляху;

консерви обов’язкові, якщо ваш похід складається з декількох днів, а по маршруту немає населених пунктів;

сухофрукти, горішки, печиво, хлібці, енергетичні батончики, трохи солодкого має бути з вами протягом всього шляху;

води має бути пляшка, не більша за 1,5 літра для дорослої особи. Продумати добір води потрібно досить ретельно. Довгий маршрут має проходити через селища, турбази, централізовані місця для кемпінгу тощо.

Голодний та зневоднений мандрівник, навряд отримає задоволення від свого походу.

Ваш одяг в поході має біти максимально закритим та комфортним. Джерело: Джерело: Pexels

Одяг та взуття – ваш захист та комфорт

Погода буде грати головну роль у списку вашого гардероба в поході. Туди додадуться і кількість днів у поході, і можливість почистити речі та помитися під час походу і, навіть включені враження, раптом ви зазирнете до ресторану. Однак є базові правила підбору речей, які дадуть можливість почуватися комфортно та отримувати більше задоволення під час походу.

Взуття має бути закритим, навіть, якщо на дворі літня спека. Це можуть бути трекінгові сандалі, кросівки, спеціалізовані чоботи, тільки не ляпанці або літні сандалі закріплені на три смужки. Підошва взуття має бути м’яка та гнучка. На випадок дощу можна взяти пару взуття, яка не намокне.

Шкарпетки мають бути, що б ви не взули. Це захистить вас від натирання, надмірної вологи.

Одяг тако має бути по можливості закритим, особливо на ногах. В холодну пору року одягайте термобілизну, щоб полегшити верхні шари одягу. Флісова кофта та ще одна пара штанів мають бути в будь–якому випадку.

Місця для кемпінгу облаштовані мінімальним комфортним побутом та ідеально підходять для ночівлі в наметі. Джерело: Джерело: MikeGoad/Pixabay

Вибір привалів та ночівель

Сьогодні автентичний відпочинок можна підстрахувати сучасним комфортом. Якщо ви мрієте про похід на декілька днів з наметом та вогнищем, потрібно заздалегідь продумати місце для привалів.

Ви можете обрати спеціалізовані місця для кемпінгу, які оснащені примітивними побутовими умовами. Вони коштують недорого, але дозволяють більше насолодитися атмосферою відпочинку на природі.

Турбази трохи дорожчі, та мають сучасний комфорт з гарячою водою та магазинчики для поповнення припасів та води.

Зупиняючись посеред лісу у невстановлених місцях треба ретельно продумувати розташування наметів та вогнищ. Слідкуйте за погодою.

Ще кілька цікавих порад від професіоналів

Перший піший похід розкриє всю красу автентичного відпочинку, якщо:

ви оберете чудову компанію, яка складеться в справжню команду;

ви не будете хизуватися швидкістю перед іншими та розрахуєте темп на весь маршрут;

ви вивчите правила поведінки у горах та будете знати, як надати першу медичну допомогу;

ви вивчите правила розпалювання вогнища та його тушіння;

друг з гітарою та гарним голосом обов’язковий у будь–якому автентичному поході.

Місця для першого чудового автентичного походу

Як обіцяли, ми покажемо вам місця, де ваш перший похід буде сповнений позитивних та захоплюючих вражень. ТОП 8 місць в Україні для пішого походу.

1. Похід на Шпиці та озеро Несамовите, Закарпаття

Піший похід легкої та середньої складності, є можливість узяти дітей. Джерело: https://karpatium.com.ua/

2. Зелений маршрут на Говерлу, Карпати

Зелений маршрут – це легкий спосіб дістатися цілі та насолодитися краєвидами. Джерело: https://shambala.com.ua/

3. Чорногірський хребет

Маршрут Чорногірським хребтом проходить через гору Смотрич. Джерело: https://karpaty.love/

4. Сходження на Піп–Іван

З вершини Піп-Іван відкриваються мальовничі простори України. Джерело: https://uk.wikipedia.org/

5. Заказник Подільські Товтри, Бакота

Потрібно побувати хоч раз в житті, щоб відчути те, що не описати словами. Джерело: https://vidviday.ua/

6. Ліси вздовж Тетерева, Київська область

Район річки Тетерев не має високих підйомів та легкий для проходження. Джерело: https://uk.wikipedia.org/

7. Територія Коростишівського каньйону

Пейзажні місця, пологи підйоми та можливість затишного відпочинку на природі. Джерело: https://vandrivka.com.ua/

8. Актівський каньйон

Віримо в повернення безпеки на нашу рідну Землю. Джерело: https://uk.wikipedia.org/

Читайте більше та дізнавайтеся найкращі місця для відпочинку з UaPortal. Раніше ми писали про найколоритніші осінні місця в Одесі та 10 причин відвідати Карпати восени.