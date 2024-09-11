Секреты удачного пешего похода по Украине: список лучших мест включен

Первый пеший поход – волнующее событие, на которое возлагаешь лучшие надежды. Чтобы ваши мечты и фантазии сильно не разошлись с реальностью, следует подготовиться по максимуму. Выбрать лучшие проверенные места можно будет в конце статьи. Раскрываем секреты удачных походов с палатками и кострами с помощью советов профессионалов и UaPortal.

Постепенное увеличение кардионагрузки сделает ваш поход оздоровительным, а не травмирующим. Источник: Источник: StockSnap/Pixabay

С чего начать подготовку к пешему походу

Пеший поход – это довольно необычная нагрузка на мышцы, сердечную и сосудистую системы. Так что начать стоит со своей физической подготовки. Несколько советов по физической нагрузке во время пешего похода:

если вы начинающий, не выбирайте сложных и трудных маршрутов, потому что не помогут даже красивые виды;

Выбирая маршрут для похода, узнайте о нагрузке и уровне подготовки, который требуется. Адекватно рассчитывайте свои физические силы;

за несколько недель до пешего похода начинайте постепенно увеличивать нагрузку кардио. Добавьте утреннюю пробежку, небольшую зарядку, упражнения на дыхание и т.п.;

проверка прогноза погоды на выбранной локации должна быть регулярной и перейти в проверку каждый день за неделю до путешествия;

планирование пешего похода должно начинаться за несколько месяцев до желаемой даты.

Тщательная подготовка рюкзака к походу поможет ощущать максимум комфорта и удовольствия. Источник: Источник: maxmann/Pixabay

Как подойти к сбору вещей в пеший поход

Многое зависит от локации и есть вещи, которые непременно должны быть в рюкзаке каждого туриста, который любит аутентичный отдых.

Аптечка (самые необходимые лекарственные средства, включающие таблетки от диареи, жаропонижающие, противовоспалительные, для обработки ран и т.д. Если с вами дети, их потребности в лечении должны быть учтены). Компас или GPS. Не стоит рассчитывать на мобильный телефон с Интернетом. С вами должно быть альтернативное устройство ориентировки на местности. Средства разведения огня. Спички должны быть в пакете или пленке, чтобы точно не намокнуть. Раскладной нож с дополнительными функциями. Очень удобная вещь, которую туристы дарят друг другу как лучший презент. Фонарик с батарейками и зарядкой от солнечного света. В телефон должны быть записаны все необходимые спасательные службы местности, куда вы направляетесь. Павербанк теперь так нужна вещь в рюкзаке туриста. Сигнальная ракета, если ваш поход достаточно длинный и далекий. Дождевик. Даже если по прогнозу жара и без осадков. Головной убор. На все случаи жизни.

Еда в пешем походе должна быть проста и максимально не портиться. Источник: Источник: LUM3N/Pixabay

Еда и вода в походе – как не остаться голодным

К сожалению, взять с собой целый магазин не вариант, да и не очень нужно, если вы достаточно серьезно подойдете к этому вопросу. Если вы отправляетесь с группой, скорее всего, вам придется учесть только нюансы в личном питании, все остальное за вас продумают и предупредят. В противном случае учтите:

бутерброды с скоропортящимися продуктами подойдут лишь на пару первых часов, а вы скорее всего еще даже не начинали пеший поход;

булочные изделия, овощи и фрукты подходят на следующие пару часов, и это только начало пути;

консервы обязательны, если ваш поход состоит из нескольких дней, а по маршруту нет населённых пунктов;

сухофрукты, орешки, печенье, хлебцы, энергетические батончики, немного сладкого должно быть с вами на протяжении всего пути;

воды должна быть бутылка, не более 1,5 литра для взрослого человека. Продумать подбор воды нужно достаточно тщательно. Долгий маршрут должен проходить через поселки, турбазы, централизованные места для кемпинга.

Голодный и обезвоженный путешественник вряд ли получит удовольствие от своего похода.

Ваша одежда в походе должна быть максимально закрытой и комфортной. Источник: Источник: Pexels

Одежда и обувь – ваша защита и комфорт

Погода будет играть главную роль в списке вашего гардероба в походе. Туда прибавятся и количество дней в походе, и возможность почистить вещи и умыться во время похода и, даже включенные впечатления, вдруг вы заглянете в ресторан. Однако есть базовые правила подбора вещей, которые позволят чувствовать себя комфортно и получать больше удовольствия во время похода.

Обувь должна быть закрытой, даже если во дворе летняя жара. Это могут быть трекинговые сандалии, кроссовки, специализированные сапоги, только не шлепки или летние сандалии закреплены на три полоски. Подошва обуви должна быть мягкая и гибкая. На случай дождя можно взять пару не намокнущих обуви.

Носки должны быть, чтобы вы не обули. Это оградит вас от натирания, чрезмерной влаги.

Одежда тако должна быть по возможности закрытой, особенно на ногах. В холодное время года надевайте термобелье, чтобы облегчить верхние слои одежды. Флисовая кофта и еще одна пара брюк должны быть в любом случае.

Места для кемпинга оснащены минимальным комфортным бытом и идеально подходят для ночлега в палатке. Источник: Источник: MikeGoad/Pixabay

Выбор привалов и ночевок

Сегодня подлинный отдых можно подстраховать современным комфортом. Если вы мечтаете о походе на несколько дней с палаткой и костром, нужно заранее продумать место для привалов.

Вы можете выбрать специализированные места кемпинга, которые оснащены примитивными бытовыми условиями. Они стоят недорого, но позволяют больше насладиться атмосферой отдыха на природе.

Турбазы немного дороже и имеют современный комфорт с горячей водой и магазинчики для пополнения запасов и воды.

Останавливаясь посреди леса в неустановленных местах нужно тщательно продумывать расположение палаток и костров. Следите за погодой.

Еще несколько интересных советов от профессионалов

Первый пеший поход раскроет всю красоту аутентичного отдыха, если:

вы выберете отличную компанию, которая сложится в настоящую команду;

вы не будете кичиться скоростью перед другими и рассчитаете темп на весь маршрут;

вы изучите правила поведения в горах и будете знать, как оказать первую медицинскую помощь;

вы изучите правила разжигания очага и его тушения;

друг с гитарой и хорошим голосом обязателен в любом аутентичном походе.

Места для первого замечательного аутентичного похода

Как обещали, мы покажем вам места, где ваш первый поход будет полон положительных и увлекательных впечатлений. ТОП 8 мест в Украине для пешего похода.

1. Поход на Шпицы и озеро Несамовитое, Закарпатье

Пеший поход легкой и средней сложности, есть возможность взять детей. Источник: https://karpatium.com.ua/

2. Зеленый маршрут на Говерлу, Карпаты

Зеленый маршрут – это легкий способ добраться до цели и насладиться видами. Источник: https://shambala.com.ua/

3. Черногорский хребет

Маршрут по Черногорскому хребту проходит через гору Смотрич. Источник: https://karpaty.love/

4. Восхождение на Поп-Иоанн

С вершины Пип-Иван открываются живописные просторы Украины. Источник: https://uk.wikipedia.org/

5. Заказник Подольские Товтры, Бакота

Надо побывать хоть раз в жизни, чтобы почувствовать то, что не описать словами. Источник: https://vidviday.ua/

6. Леса вдоль Тетерева, Киевская область

Район реки Тетерев не имеет высоких подъемов и легко проходит. Источник: https://uk.wikipedia.org/

7. Территория Коростышевского каньона

Пейзажные места, роды подъема и возможность уютного отдыха на природе. Источник: https://vandrivka.com.ua/

8. Активский каньон

Верим в возвращение безопасности на нашу родную Землю. Источник: https://uk.wikipedia.org/

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