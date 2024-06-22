Рецепт пасти з перцем та томатами
Друзі, мабуть у кожного на кухні знайдуться продукти для цієї страви. Все максимально просто та швидко! А ваші сімейні "макаронолюби" будуть у захваті від смаку!
Обожнюю експериментувати зі смаками, гармонійно об‘єднуючи продукти.
Паста з перцем та томатами.
- макарони тальятелле
- 2 шт перець болгарський (червоний)
- 1 шт томат (бланширований, без шкірки)
- 2 ст. л. ароматної олії з Травами перець чилі, базилік, томат
- 1 зубчик часнику
- сіль
- зелений базилік
- томати черрі
- бурата або моцарела
Зробимо соус з перцю та томату:
Запікаємо перець в духовці при 200 градусів, 15-20 хв.
Занурюємо його в холодну воду, знімаємо шкірку.
Пробиваємо блендером перець, томат, олію, часник, до максимально однорідної консистенції, додаємо сіль за смаком.
Відварюємо пасту, змішуємо її з соусом.
Трошки прогріваємо на пательні з ароматною олією "Олейна" з травами кольорові томати черрі та подаємо їх з пастою. Додаємо шматочки бурати та моцарели. Прикрашаємо базиліком.
Все готово! Смачного!