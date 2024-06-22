Рецепт пасти з перцем та томатами

Друзі, мабуть у кожного на кухні знайдуться продукти для цієї страви. Все максимально просто та швидко! А ваші сімейні "макаронолюби" будуть у захваті від смаку!

Обожнюю експериментувати зі смаками, гармонійно об‘єднуючи продукти.

Паста з перцем та томатами.

макарони тальятелле

2 шт перець болгарський (червоний)

1 шт томат (бланширований, без шкірки)

2 ст. л. ароматної олії з Травами перець чилі, базилік, томат

1 зубчик часнику

сіль

зелений базилік

томати черрі

бурата або моцарела

Зробимо соус з перцю та томату:

Запікаємо перець в духовці при 200 градусів, 15-20 хв.

Занурюємо його в холодну воду, знімаємо шкірку.

Пробиваємо блендером перець, томат, олію, часник, до максимально однорідної консистенції, додаємо сіль за смаком.

Відварюємо пасту, змішуємо її з соусом.

Трошки прогріваємо на пательні з ароматною олією "Олейна" з травами кольорові томати черрі та подаємо їх з пастою. Додаємо шматочки бурати та моцарели. Прикрашаємо базиліком.

Все готово! Смачного!