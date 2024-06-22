Рецепт пасты с перцем и томатами
Друзья, пожалуй, у каждого на кухне найдутся продукты для этого блюда. Все максимально просто и быстро! А ваши семейные "макаронолюбы" будут в восторге от вкуса!
Обожаю экспериментировать со вкусами, гармонично объединяя продукты.
Паста с перцем и томатами.
- макароны тальятелле
- 2 шт перец болгарский (красный)
- 1 шт томат (бланшированный, без кожуры)
- 2 ст. л. ароматного масла с травами перец чили, базилик, томат
- 1 зубчик чеснока
- соль
- зеленый базилик
- томаты черри
- бурята или моцарелла
Сделаем соус из перца и томата:
Запекаем перец в духовке при 200 градусах, 15-20 мин.
Окунаем его в холодную воду, снимаем кожуру.
Пробиваем блендером перец, томат, растительное масло, чеснок, к максимально однородной консистенции, добавляем соль по вкусу.
Отвариваем пасту, смешиваем ее с соусом.
Немножко прогреваем на сковороде с ароматным маслом "Олейна" с травами цветные томаты черри и подаем их с пастой. Добавляем кусочки бураты и моцареллы. Украшаем базиликом.
Все готово! Приятного аппетита!