Рецепт пасты с перцем и томатами

Друзья, пожалуй, у каждого на кухне найдутся продукты для этого блюда. Все максимально просто и быстро! А ваши семейные "макаронолюбы" будут в восторге от вкуса!

Обожаю экспериментировать со вкусами, гармонично объединяя продукты.

Паста с перцем и томатами.

макароны тальятелле

2 шт перец болгарский (красный)

1 шт томат (бланшированный, без кожуры)

2 ст. л. ароматного масла с травами перец чили, базилик, томат

1 зубчик чеснока

соль

зеленый базилик

томаты черри

бурята или моцарелла

Сделаем соус из перца и томата:

Запекаем перец в духовке при 200 градусах, 15-20 мин.

Окунаем его в холодную воду, снимаем кожуру.

Пробиваем блендером перец, томат, растительное масло, чеснок, к максимально однородной консистенции, добавляем соль по вкусу.

Отвариваем пасту, смешиваем ее с соусом.

Немножко прогреваем на сковороде с ароматным маслом "Олейна" с травами цветные томаты черри и подаем их с пастой. Добавляем кусочки бураты и моцареллы. Украшаем базиликом.

Все готово! Приятного аппетита!