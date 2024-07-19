Приклади офісних обідів, від яких не набирають вагу

Щоб таке з'їсти, щоб схуднути? Ну чи хоча б не видужати? Ловіть добірку 5-ти корисних обідів, від яких ви точно не погладшаєте і які до того ж можна брати з собою в офіс. Адже якщо вдома легко дотримуватись здорового харчування, від якого не відкладуться зайві сантиметри на боках, то в офісі зробити це набагато важче. Вихід один – попередньо готуйте обід із собою.

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Запеченные овощи

Любые овощи насыщают организм полезными витаминами и минералами, а клетчатка в них содержащаяся улучшает работу пищеварительной системы. Поэтому свежие овощные салаты с зеленью никто не отменял, по возможности дополняйте ими наши обеды. А вот в качестве основного блюда отлично подойдут овощи, запеченные в духовке или на гриле. Приготовленные таким образом они практически не потеряют своих полезных свойств.

Рецепт

Вам понадобится:

500 г свеклы

500 г моркови

500 г помидоров черри

Для заправки:

1 ч. л. тмина

1 ч. л. семян кориандра

6-8 ст. л. оливкового масла

2-3 ч. л. бальзамического уксуса

морская соль

черный перец

Для приготовления заправки: тмин, соль, перец и кориандр потолочь, добавить оливковое масло и бальзамический уксус.

Помытые и почищенные морковь и свеклу "искупать" в заправке, положить на противень и поставить на 20 минут в духовку. Затем перевернуть овощи и добавить к ним помидоры. Запекать еще 15-20 минут.

Суп из зеленого горошка

Зеленый горошек – кладезь полезных микроэлементов (магний, фосфор, железо, калий, йод и кальций), витаминов (группа В, витамины РР и С) и легкоусвояемых белков. Надеюсь вы успели заморозить горошек на зиму?

Рецепт

Вам понадобится:

300 г замороженного зеленого горошка

1 лук-шалот (он более нежный)

500 мл овощного бульона

мята

растительное масло

сметана или йогурт

Лук измельчить и потушить в небольшом количестве растительного масла. Добавить горошек и немного мяты, залить все горячим овощным бульоном. Довести до кипения и немного поварить на медленном огне пока горошек не станет мягким (не переваривать). Остудить 2/3 супа и взбить в блендере, а затем соединить с оставшимся супом. Можно добавить сметану или йогурт и украсить листочками мяты.

Форель с овощами

Форель, пожалуй, лучшая рыба для тех, кто следит за фигурой. Она малокалорийна (всего 88 ккал на 100 г), при этом с одной порцией вы насытите организм большим количеством полезных и питательных веществ. Форель богата Омега-3, витаминами А, D и B12, аминокислотами, а также минералами: фосфор, йод, цинк, калий и другие.

Рецепт

Вам понадобится:

500 г филе форели

500 г зеленой стручковой фасоли

300 г помидоров-черри

100 г оливок

сок половины лимона

1 пучок базилика

3-4 ст. л. оливкового масла

морская соль

черный перец

Фасоль варить 5-7 минут, затем слить воду и соединить фасоль с нарезанными помидорами и оливками без косточек. Растереть листья базилика, перец, соль и оливковое масло и полить этой смесью овощи.

Форель нарезать на куски 5-7 см шириной и посолить.

Противень смазать оливковым маслом и уложить рядами куски форели и овощи. Форель сбрызнуть соком лимона и оливковым маслом. Запекать 10-12 минут в разогретой духовке.

Цельнозерновая паста с томатным соусом

Для тех, кто обожает пасту, но боится поправиться выход один – паста из цельнозерновой муки. Она содержит медленные углеводы, которые расщепляются постепенно и долго насыщают организм. Плюс такая паста сохраняет в себе минеральные вещества, сложные углеводы, железо и большое количество витаминов группы В.

Рецепт

Вам понадобится:

500 г спагетти

1 пучок базилика

1 луковица

2 зубчика чеснока

1 кг помидоров

1 ст. л. оливкового масла

1 ст. л. бальзамического уксуса

морская соль

черный перец

пармезан

Измельчить лук, чеснок и базилик. Помидоры почистить и нарезать маленькими кубиками. В разогретом масле около 7 минут жарить лук, затем положить чеснок и базилик, через пару минут добавить помидоры и уксус. Приправить все специями и готовить 15 минут, помешивая.

В это время отварить спагетти и выложить в томатный соус, хорошо перемешать.

Готовую пасту посыпать пармезаном.

Киноа с зеленью

Киноа - один из ценнейших злаков. В его составе до 20% белка, который легко усваивается, что делает киноа незаменимым продуктом для детей, вегетарианцев, беременных и спортсменов. Плюс киноа богат различными витаминами и минералами.

Рецепт

Вам понадобится:

500 г тыквы

100 г стручковой фасоли

2-3 ст. л. киноа

Зелень

Порезать тыкву кубиками и протушить вместе с фасолью 15-20 минут. Добавить к ним киноа и залить водой (она должна покрыть все). Протушить блюдо еще 15 минут и украсить зеленью.