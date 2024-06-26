Уряд дозволив бронювати всіх фахівців певної професії: про кого йдеться

Організації, які мають сертифікацію для проведення розмінувальних робіт (сертифіковані оператори протимінної діяльності), включаючи різноманітні підприємства та установи, тепер можуть бронювати свої підрозділи, які залучені в процесі розмінування, у повному складі. Це рішення було нещодавно прийнято Кабміном.

Про це проінформували в Міністерстві економіки України.

Запровадження заходів щодо гуманітарного очищення територій України від мін є пріоритетним завданням. Це необхідно для відновлення безпечного і стабільного життя в регіонах, які були звільнені від окупації або зазнали наслідків воєнних дій агресора.

Ефективне розмінування має критичне значення для розвитку аграрної сфери, зокрема у південних районах країни, де актуальність вилучення вибухонебезпечних предметів з сільськогосподарських земель є особливо високою.

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Кого зможуть забронювати оператори розмінування

Згідно з інформацією від Міністерства економіки, процес бронювання включає збереження кадрового складу в таких сферах:

нетехнічне або технічне обстеження;

очищення;

інспектування;

контроль якості.

Цивільні особи, які мають базову підготовку, достатню для пошуку мін і вибухонебезпечних предметів, також підлягають бронюванню.

"Такі працівники можуть бути заброньовані незалежно від військово-облікової спеціальності, віку, військового звання. Бронювання може бути анульоване, якщо оператор протимінної діяльності протягом пів року не здійснює роботи з гуманітарного розмінування", – повідомляє Мінекономіки.

На червень 2024 року в Україні налічується 42 сертифікованих операторів у сфері протимінної діяльності. Ще 53 організації знаходяться в стадії отримання сертифікації. Зараз у гуманітарному розмінуванні залучено близько 2000 експертів та 1900 спеціалістів швидкого реагування.

Нагадаємо, раніше юрист пояснив, чи можуть мобілізувати працівника через запізнення у бронюванні.

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