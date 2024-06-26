Уряд дозволив бронювати всіх фахівців певної професії: про кого йдеться
Організації, які мають сертифікацію для проведення розмінувальних робіт (сертифіковані оператори протимінної діяльності), включаючи різноманітні підприємства та установи, тепер можуть бронювати свої підрозділи, які залучені в процесі розмінування, у повному складі. Це рішення було нещодавно прийнято Кабміном.
Про це проінформували в Міністерстві економіки України.
Запровадження заходів щодо гуманітарного очищення територій України від мін є пріоритетним завданням. Це необхідно для відновлення безпечного і стабільного життя в регіонах, які були звільнені від окупації або зазнали наслідків воєнних дій агресора.
Ефективне розмінування має критичне значення для розвитку аграрної сфери, зокрема у південних районах країни, де актуальність вилучення вибухонебезпечних предметів з сільськогосподарських земель є особливо високою.
Читайте також: Чи може ТЦК вручити повістку, якщо немає документів про бронювання при собі
Кого зможуть забронювати оператори розмінування
Згідно з інформацією від Міністерства економіки, процес бронювання включає збереження кадрового складу в таких сферах:
- нетехнічне або технічне обстеження;
- очищення;
- інспектування;
- контроль якості.
Цивільні особи, які мають базову підготовку, достатню для пошуку мін і вибухонебезпечних предметів, також підлягають бронюванню.
"Такі працівники можуть бути заброньовані незалежно від військово-облікової спеціальності, віку, військового звання. Бронювання може бути анульоване, якщо оператор протимінної діяльності протягом пів року не здійснює роботи з гуманітарного розмінування", – повідомляє Мінекономіки.
На червень 2024 року в Україні налічується 42 сертифікованих операторів у сфері протимінної діяльності. Ще 53 організації знаходяться в стадії отримання сертифікації. Зараз у гуманітарному розмінуванні залучено близько 2000 експертів та 1900 спеціалістів швидкого реагування.
Нагадаємо, раніше юрист пояснив, чи можуть мобілізувати працівника через запізнення у бронюванні.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!