Правительство разрешило бронировать всех специалистов определенной профессии: о ком идет речь
Организации, которые имеют сертификацию для проведения разминирующих работ (сертифицированные операторы противоминной деятельности), включая различные предприятия и учреждения, теперь могут бронировать свои подразделения, которые вовлечены в процессе разминирования, в полном составе. Это решение было недавно принято Кабмином.
Об этом проинформировали в Министерстве экономики Украины.
Введение мер по гуманитарной очистке территорий Украины от мин является приоритетной задачей. Это необходимо для восстановления безопасной и стабильной жизни в регионах, которые были освобождены от оккупации или подверглись последствиям военных действий агрессора.
Эффективное разминирование имеет критическое значение для развития аграрной сферы, в частности в южных районах страны, где актуальность изъятия взрывоопасных предметов из сельскохозяйственных земель особенно высока.
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Кого смогут забронировать операторы разминирования
Согласно информации от Министерства экономики, процесс бронирования включает сохранение кадрового состава в таких сферах:
- нетехническое или техническое обследование;
- очистка;
- инспектирование;
- контроль качества.
Гражданские лица, имеющие базовую подготовку, достаточную для поиска мин и взрывоопасных предметов, также подлежат бронированию.
"Такие работники могут быть забронированы независимо от военно-учетной специальности, возраста, воинского звания. Бронирование может быть аннулировано, если оператор противоминной деятельности в течение полугода не осуществляет работы по гуманитарному разминированию", – сообщает Минэкономики.
На июнь 2024 года в Украине насчитывается 42 сертифицированных операторов в сфере противоминной деятельности. Еще 53 организации находятся в стадии получения сертификации. Сейчас в гуманитарном разминировании привлечено около 2000 экспертов и 1900 специалистов быстрого реагирования.
Напомним, ранее юрист объяснил, могут ли мобилизовать работника из-за опоздания в бронировании.
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