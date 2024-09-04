Правильні інгредієнти для корисних бутербродів

Якщо ви любите бутерброди, то зробіть їх корисними. Для цього головне підібрати правильні інгредієнти:

1. Хліб для бутерброду повинен бути з цільнозернового борошна.

2. Додаємо важливий компонент - м’ясо, рибу або птицю. Рекомендую в відварному вигляді, приготовану на парі або запечену.

3. Ніяких соусів і майонезу! "Спеціальні" соуси дуже калорійні і часто не дуже натуральні. Якщо хочеться, то використовуйте змішане з зеленню авокадо або трохи гірчиці.

4. Не забуваємо про зелень і овочі - чим більше, тим краще. Вони збільшать об’єм і краще наситять.

5. Для смаку можна покласти пряної зелені. В міру.

У такому вигляді поживний бутерброд може бути варіантом перекусу.

Не рекомендую їсти бутерброди на ніч.