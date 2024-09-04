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Правильні інгредієнти для корисних бутербродів

Світлана ФусСвітлана Фус

Правильні інгредієнти для корисних бутербродів
Правильні інгредієнти для корисних бутербродів

Якщо ви любите бутерброди, то зробіть їх корисними. Для цього головне підібрати правильні інгредієнти:

1. Хліб для бутерброду повинен бути з цільнозернового борошна.

2. Додаємо важливий компонент - м’ясо, рибу або птицю. Рекомендую в відварному вигляді, приготовану на парі або запечену.

3. Ніяких соусів і майонезу! "Спеціальні" соуси дуже калорійні і часто не дуже натуральні. Якщо хочеться, то використовуйте змішане з зеленню авокадо або трохи гірчиці.

4. Не забуваємо про зелень і овочі - чим більше, тим краще. Вони збільшать об’єм і краще наситять.

5. Для смаку можна покласти пряної зелені. В міру.

У такому вигляді поживний бутерброд може бути варіантом перекусу.

Не рекомендую їсти бутерброди на ніч.

Джерело:facebook.com

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