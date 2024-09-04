Правильные ингредиенты для полезных бутербродов

Если вы любите бутерброды, то сделайте их полезными. Для этого главное подобрать правильные ингредиенты:

1. Хлеб для бутерброда должен быть из цельнозерновой муки.

2. Добавляем важный компонент – мясо, рыбу или птицу. Рекомендую в отварном виде, приготовленную на пару или запеченную.

3. Никаких соусов и майонеза! Специальные соусы очень калорийны и часто не очень натуральны. Если хочется, то используйте смешанное с зеленью авокадо или чуть-чуть горчицы.

4. Не забываем о зелени и овощах – чем больше, тем лучше. Они увеличат объем и лучше насытят.

5. Для вкуса можно положить пряную зелень. В меру.

В таком виде питательный бутерброд может являться вариантом перекуса.

Не рекомендую есть бутерброды на ночь.