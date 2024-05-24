Буде корисно, якщо ви арахнофоб: як захистити свій будинок від павуків

З настанням весни багато хто з нас помічає у своїх домівках маленьких павучків. Ці членистоногі, хоч і лякають деяких людей, виконують важливу роль у екосистемі, контролюючи популяцію комах. Про це пише Express.

Чому павуки з'являються вдома?

Восени багато домашніх павуків шукають притулку в теплому будинку, де їм доступні комахи для їжі. Тому павуків, яких ми бачимо навесні, насправді могли зимувати у нас вдома.

Як позбутися павуків без шкоди?

Існує багато способів позбутися павуків у будинку, не шкодячи їм. Ось декілька з них:

М'ятна олія:

М'ятна олія має сильний запах, який відлякує павуків. Змішайте 20 крапель м'ятної олії з водою в пляшці з розпилювачем. Розпиліть суміш у щілини, кути та інші місця, де ви бачите павуків. Також можна розпорошити суміш на ковдру, щоб павуки не забиралися на ліжко.

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Свічки з цитронелою:

Запалювання свічок з цитронелою може відлякувати павуків. Павуки не люблять запахи лимона, кориці та цитронели. Запах диму також їм не подобається, тому можна використовувати ароматичні палички.

Інші методи:

Регулярно прибирайте в будинку: Це допоможе зменшити кількість комах, які є їжею для павуків. Запечатайте щілини та отвори: Це ускладнить павукам потрапляння в ваш будинок. Використовуйте пастки для павуків: Існує багато видів пасток для павуків, які не шкодять їм.

Важливо:

Не використовуйте протипавучі спреї та хімічні речовини, адже вони можуть бути шкідливими для людей і домашніх тварин. Якщо у вас є домашні тварини, будьте обережні з м'ятною олією, адже вона може бути токсичною для них.

Павуки - це не шкідники, а корисна частина екосистеми. Їх можна позбутися з дому без шкоди, використовуючи прості та безпечні методи.

Нагадаємо, ми вже писали про факти та прикмети про павуків.

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