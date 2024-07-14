Чому добрі чоловіки часто стають поганими партнерами в шлюбі: основні причини

Чоловіки, що здаються на перший погляд добрими та надійними, можуть виявитися токсичними партнерами.

Команда UAportal спільно з ТСН розповідає про основні складнощі, що можуть виникнути у стосунках зі, здавалося б, такими хорошими чоловіками.

Чому добрі чоловіки можуть виявитися поганими партнерами для шлюбу: 5 основних причин

Він завжди буде готовий допомагати іншим. Добрий чоловік не тільки старається підтримувати свою родину, але і його доброту та безмежну відданість використовують і інші люди. Це часто веде до непорозумінь і навіть конфліктів, оскільки вплив на якість взаємин є очевидним.

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Він захоче завжди робити вас щасливою. Кожен має своє уявлення про щастя, і якщо чоловік не розуміє, що саме це означає для його дружини, це може стати причиною кризи у стосунках. Жінка може почувати себе невдоволеною тим, що чоловік робить для неї, це стане тягарем і призводить до непорозумінь та конфліктів.

Він уникатиме конфліктів. Такі чоловіки не люблять розбиратися у відносинах і старатимуться уникати суперечок за будь-яку ціну. Проте це не вирішує проблему, а лише збільшує її з часом. Конфлікт часто дозволяє з'ясувати правду і знайти компроміс, що є важливим для здорових взаємин.

Для доброго чоловіка складно висловити свої потреби. Він бажає допомагати всім навколо, бути добрим для оточення і тому часто жертвує власними потребами. Через свої власні страхи і комплекси такий чоловік може стати тягарем для родини, а не підтримкою.

Він може дозволяти іншим ставитися до себе погано. Такі люди часто мають низьку самооцінку і не можуть встановити межі в особистих відносинах з іншими людьми. Їх оточення може використовувати це проти них, ображати або висловлюватися негативно. Це може призвести до розриву відносин, оскільки жінка не зможе продовжувати жити з таким партнером.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, як перевірити, чи підходить ваш партнер для шлюбу.

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