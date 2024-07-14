Почему хорошие мужчины часто становятся плохими партнерами в браке: основные причины

Мужчины, кажущиеся на первый взгляд добрыми и надежными, могут оказаться токсичными партнерами.

Команда UAportal совместно с ТСН рассказывает об основных сложностях, которые могут возникнуть в отношениях с, казалось бы, такими хорошими мужчинами.

Почему хорошие мужчины могут оказаться плохими партнерами для брака: 5 основных причин

Он всегда будет готов помогать другим. Добрый мужчина не только старается поддерживать свою семью, но и его доброту и безграничную преданность используют и другие люди. Это часто ведет к недоразумениям и даже конфликтам, поскольку влияние на качество взаимоотношений очевидно.

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Он захочет всегда делать вас счастливой. Каждый имеет свое представление о счастье, и если мужчина не понимает, что именно это означает для его жены, это может стать причиной кризиса в отношениях. Женщина может чувствовать себя недовольной тем, что мужчина делает для нее, это станет бременем и приводит к недоразумениям и конфликтам.

Он будет избегать конфликтов. Такие мужчины не любят разбираться в отношениях и будут стараться избегать споров любой ценой. Однако это не решает проблему, а лишь увеличивает ее со временем. Конфликт часто позволяет выяснить правду и найти компромисс, что является важным для здоровых отношений.

Для хорошего мужчины сложно выразить свои потребности. Он желает помогать всем вокруг, быть добрым для окружающих и поэтому часто жертвует собственными потребностями. Из-за своих собственных страхов и комплексов такой мужчина может стать обузой для семьи, а не поддержкой.

Он может позволять другим относиться к себе плохо. Такие люди часто имеют низкую самооценку и не могут установить границы в личных отношениях с другими людьми. Их окружение может использовать это против них, оскорблять или высказываться негативно. Это может привести к разрыву отношений, поскольку женщина не сможет продолжать жить с таким партнером.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, как проверить, подходит ли ваш партнер для брака.

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