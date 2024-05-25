Цвіль у пральній машинці: як позбутися без хімії

Багато хто помилково вважає, що пральна машина самоочищається. На жаль, це не так - навіть найсучасніші моделі потребують регулярного догляду.

Якщо ваш одяг після прання має затхлий запах, це може свідчити про наявність цвілі в машині. Ці мікроскопічні грибки можуть викликати алергічні реакції та проблеми з диханням.

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Ознаки зараження цвіллю:

Затхлий запах одягу після прання.

Чорні плями на ущільнювальній гумі та інших частинах машини.

Пліснява в дозаторах миючих засобів.

Як позбутися цвілі у пральній машинці без хімії:

Вам знадобляться рукавички, губка, харчова сода та оцет.

Насипте столову ложку харчової соди на уражені цвіллю місця. Розведіть білий оцет водою у співвідношенні 2:1 або 3:1. Перелийте суміш у пляшку з розпилювачем. За бажанням додайте кілька крапель ефірної олії. Розпиліть рідину на уражені ділянки та залиште на кілька годин. Протріть гуму пральної машини щіткою або жорсткою стороною губки. Витріть ділянку насухо. Відкрийте дверцята пральної машини та дайте їй просохнути. Запустіть цикл швидкого полоскання без білизни, щоб видалити залишки цвілі та запаху оцту.

Щоб цвіль у машинці не утворювалася, завжди залишайте дверцята пральної машини відкритими після прання, щоб вона провітрювалася. Регулярно чистьте дозатори миючих засобів. Використовуйте програми з високою температурою (60°C або більше) для прання. Не перевантажуйте машину. Вчасно виймайте випраний одяг із пральної машини. Раз на місяць запускайте пустий цикл прання з оцтом або лимонною кислотою.

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