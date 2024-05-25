Плесень в стиральной машинке: как избавиться без химии

Многие ошибочно полагают, что стиральная машина самоочищается. К сожалению, это не так – даже самые современные модели нуждаются в регулярном уходе.

Если ваша одежда после стирки имеет затхлый запах, это может свидетельствовать о наличии плесени в машине. Эти микроскопические грибки могут вызывать аллергические реакции и проблемы с дыханием.

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Признаки заражения плесенью:

Затхлый запах одежды после стирки.

Черные пятна на уплотнительной резине и других частях машины.

Плесневый в дозаторах моющих средств.

Как избавиться от плесени в стиральной машинке без химии:

Вам понадобятся перчатки, губка, пищевая сода и уксус.

Насыпьте столовую ложку пищевой соды на пораженные плесенью места. Разведите белый уксус водой в соотношении 2:1 или 3:1. Перелейте смесь в бутылку с распылителем. При желании добавьте несколько капель эфирного масла. Распылите жидкость на пораженные участки и оставьте на несколько часов. Протрите резину стиральной машины щеткой или жесткой стороной губки. Вытрите участок досуха. Откройте дверцу стиральной машины и дайте ей просохнуть. Запустите цикл быстрого полоскания без белья, чтобы удалить остатки плесени и запах уксуса.

Чтобы плесень в машинке не образовывалась, всегда оставляйте дверцу стиральной машины открытой после стирки, чтобы она проветривалась. Регулярно чистите дозаторы моющих средств. Используйте приложения с высокой температурой (60°C или более) для стирки. Не перегружайте машину. Вовремя вынимайте постиранную одежду из стиральной машины. Раз в месяц запускайте пустой цикл стирки с уксусом или лимонной кислотой.

Напомним, что одно недорогое домашнее средство поможет избавиться от неприглядных полос и разводов, которые образуются на стекле.

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