Харчування для покращення мікробіому кишечника

Досягнення здорового мікробіому є ключовим фактором для загального здоров’я. Ось кілька простих кроків, які допоможуть підтримати різноманітність і баланс мікроорганізмів у кишечнику:

Вживайте продукти, корисні для здоров’я кишечника

Збалансована дієта, багата на цілісні продукти та антиоксиданти, сприяє здоровому мікробіому. Чим більш різноманітною є ваша дієта, тим більше видів бактерій у вашому кишечнику, що забезпечує виконання широкого спектра функцій для підтримки здоров’я.

Середземноморська дієта

Ця дієта, яка включає багато овочів, бобових, достатньої кількості фруктів (не забувайте про добові норми) є ідеальною для підтримки здоров’я кишечника завдяки високому вмісту клітковини. Клітковина сприяє росту корисних бактерій і підтримує баланс мікробіому.

Ферментовані продукти

Включення в раціон ферментованих продуктів, таких як йогурт, квашена капуста, кімчі або кефір, може значно покращити стан мікробіому. Ці продукти містять пробіотики, які допомагають збільшити кількість корисних бактерій і зменшити кількість шкідливих.

Пребіотики

Пребіотики, що містяться у фруктах, овочах і цільнозернових продуктах, сприяють росту корисних бактерій. Наприклад, окрім клітковини незрілий банан, варена та охолоджена картопля або рис містять стійкі крохмалі, які діють як пребіотики, підтримуючи здоровий мікробіом.

Дотримуючись цих простих рекомендацій, ви зможете значно покращити здоров’я свого кишечника і загальний стан організму.