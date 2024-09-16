rus
Українська
Блог
Здоровье

Питание для улучшения микробиому кишечника

Светлана ФусСветлана Фус

Питание для улучшения микробиому кишечника
Питание для улучшения микробиому кишечника

Достижение здорового микробиома является ключевым фактором для общего здоровья. Вот несколько простых шагов, которые помогут поддержать разнообразие и баланс микроорганизмов в кишечнике.

Употребляйте продукты, полезные для здоровья кишечника

Сбалансированная диета, богатая целостными продуктами и антиоксидантами, способствует здоровому микробиому. Чем разнообразнее ваша диета, тем больше видов бактерий в вашем кишечнике, что обеспечивает выполнение широкого спектра функций для поддержания здоровья.

Средиземноморская диета

Эта диета, которая включает много овощей, бобовых, достаточного количества фруктов (не забывайте о суточных нормах) идеальна для поддержания здоровья кишечника благодаря высокому содержанию клетчатки. Клетчатка способствует росту полезных бактерий и поддерживает баланс микробиому.

Ферментированные продукты

Включение в рацион ферментированных продуктов, таких как йогурт, квашеная капуста, кимчи или кефир может значительно улучшить состояние микробиому. Эти продукты содержат пробиотики, помогающие увеличить количество полезных бактерий и уменьшить количество вредных.

Пребиотики

Пребиотики, содержащиеся во фруктах, овощах и цельнозерновых продуктах, способствуют росту полезных бактерий. Например, кроме клетчатки незрелый банан, вареный и охлажденный картофель или рис содержат стойкие крахмалы, действующие как пребиотики, поддерживая здоровый микробиом.

Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете значительно улучшить здоровье своего кишечника и общее состояние организма.

Источник:instagram.com

БлогиЗдоровье