Питание для улучшения микробиому кишечника
Достижение здорового микробиома является ключевым фактором для общего здоровья. Вот несколько простых шагов, которые помогут поддержать разнообразие и баланс микроорганизмов в кишечнике.
Употребляйте продукты, полезные для здоровья кишечника
Сбалансированная диета, богатая целостными продуктами и антиоксидантами, способствует здоровому микробиому. Чем разнообразнее ваша диета, тем больше видов бактерий в вашем кишечнике, что обеспечивает выполнение широкого спектра функций для поддержания здоровья.
Средиземноморская диета
Эта диета, которая включает много овощей, бобовых, достаточного количества фруктов (не забывайте о суточных нормах) идеальна для поддержания здоровья кишечника благодаря высокому содержанию клетчатки. Клетчатка способствует росту полезных бактерий и поддерживает баланс микробиому.
Ферментированные продукты
Включение в рацион ферментированных продуктов, таких как йогурт, квашеная капуста, кимчи или кефир может значительно улучшить состояние микробиому. Эти продукты содержат пробиотики, помогающие увеличить количество полезных бактерий и уменьшить количество вредных.
Пребиотики
Пребиотики, содержащиеся во фруктах, овощах и цельнозерновых продуктах, способствуют росту полезных бактерий. Например, кроме клетчатки незрелый банан, вареный и охлажденный картофель или рис содержат стойкие крахмалы, действующие как пребиотики, поддерживая здоровый микробиом.
Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете значительно улучшить здоровье своего кишечника и общее состояние организма.