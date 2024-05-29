Звідки береться пігментація і як з нею боротися

Про пігментацію.

Основні причини активації меланоцитів (клітин, які продукують пігмент меланін):

гормональний збій (синдром домінування естрогенів, вагітність, прийом КЗК, інсулінорезистентність).

проблеми з жовчовидільною системою, застій жовчі, у тому числі внутрішньопечінковий (причини різні: вагітність, гепатити, ті ж кок згущують кров, деформації жовчного, паразитарні інфекції, сюди ж відносимо "печінкову" старечу пігментацію, ін.), а якщо є проблеми з жвс /печінкою, виникає порушення метаболізму того ж естрогену, який також "підливає масло у вогонь".

надмірна кількість продуктів глікації у раціоні, які стимулюють до роботи меланоцити.

надлишок кави в раціоні.

солярій, тривале перебування на сонці (особливо небезпечне на тлі голодування та розвантажувальних днів).

Великі дози заліза в крапельницях підвищують ризики пігментації.

Що робити, коли пігментація вже є:

регулярно дренувати жовчовидільну систему + підтримувати фази детоксикації печінки.

за допомогою превентивних натуральних препаратів коригувати порушення гормонального тла зі спеціалістом.