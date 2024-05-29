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Звідки береться пігментація і як з нею боротися
Про пігментацію.
Основні причини активації меланоцитів (клітин, які продукують пігмент меланін):
- гормональний збій (синдром домінування естрогенів, вагітність, прийом КЗК, інсулінорезистентність).
- проблеми з жовчовидільною системою, застій жовчі, у тому числі внутрішньопечінковий (причини різні: вагітність, гепатити, ті ж кок згущують кров, деформації жовчного, паразитарні інфекції, сюди ж відносимо "печінкову" старечу пігментацію, ін.), а якщо є проблеми з жвс /печінкою, виникає порушення метаболізму того ж естрогену, який також "підливає масло у вогонь".
- надмірна кількість продуктів глікації у раціоні, які стимулюють до роботи меланоцити.
- надлишок кави в раціоні.
- солярій, тривале перебування на сонці (особливо небезпечне на тлі голодування та розвантажувальних днів).
- Великі дози заліза в крапельницях підвищують ризики пігментації.
Що робити, коли пігментація вже є:
- регулярно дренувати жовчовидільну систему + підтримувати фази детоксикації печінки.
- за допомогою превентивних натуральних препаратів коригувати порушення гормонального тла зі спеціалістом.
- скоротити продукти глікації в раціоні та каві.
- процедурна та апаратна косметологія + професійна доглядова косметика, повноцінний захист spf, підібраний профільним лікарем косметологом.
- фокус на антиоксиданти в їжі та антиоксидантні комплекси в anti-age медицині.