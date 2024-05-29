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Звідки береться пігментація і як з нею боротися

Тетяна ФіалковаТетяна Фіалкова

Звідки береться пігментація і як з нею боротися
Звідки береться пігментація і як з нею боротися

Про пігментацію.

Основні причини активації меланоцитів (клітин, які продукують пігмент меланін):

  • гормональний збій (синдром домінування естрогенів, вагітність, прийом КЗК, інсулінорезистентність).
  • проблеми з жовчовидільною системою, застій жовчі, у тому числі внутрішньопечінковий (причини різні: вагітність, гепатити, ті ж кок згущують кров, деформації жовчного, паразитарні інфекції, сюди ж відносимо "печінкову" старечу пігментацію, ін.), а якщо є проблеми з жвс /печінкою, виникає порушення метаболізму того ж естрогену, який також "підливає масло у вогонь".
  • надмірна кількість продуктів глікації у раціоні, які стимулюють до роботи меланоцити.
  • надлишок кави в раціоні.
  • солярій, тривале перебування на сонці (особливо небезпечне на тлі голодування та розвантажувальних днів).
  • Великі дози заліза в крапельницях підвищують ризики пігментації.

Що робити, коли пігментація вже є:

  • регулярно дренувати жовчовидільну систему + підтримувати фази детоксикації печінки.
  • за допомогою превентивних натуральних препаратів коригувати порушення гормонального тла зі спеціалістом.
  • скоротити продукти глікації в раціоні та каві.
  • процедурна та апаратна косметологія + професійна доглядова косметика, повноцінний захист spf, підібраний профільним лікарем косметологом.
  • фокус на антиоксиданти в їжі та антиоксидантні комплекси в anti-age медицині.

Джерело:instagram.com

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