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Откуда берется пигментация и как с ней бороться
О пигментации.
Основные причины активации меланоцитов (клеток, продуцирующих пигмент меланин):
- гормональный сбой (синдром доминирования эстрогенов, беременность, приём КОК, инсулинорезистентность).
- проблемы с желчевыделительной системой, застой жёлчи, в том числе внутрипеченочный (причины разные: беременность, гепатиты, те же КОК сгущают кровь, деформации жёлчного, паразитарные инфекции, сюда же относим "печеночную" старческую пигментацию, др.), а если имеются проблемы с жвс /печенью, то возникает нарушение метаболизма того же эстрогена, который также "подливает масло в огонь".
- избыточное количество продуктов гликации в рационе, которые стимулируют к работе меланоциты.
- избыток кофе в рационе.
- солярий, длительное пребывание на солнце (особенно опасно на фоне голодания и разгрузочных дней).
- большие дозировки железа в капельницах повышают риски пигментации.
Что делать, когда пигментация уже есть:
- регулярно дренировать желчевыделительную систему + поддерживать фазы детоксикации печени.
- с помощью превентивных натуральных препаратов корректировать нарушения гормонального фона со специалистом.
- сократить продукты гликации в рационе и кофе.
- процедурная и аппаратная косметология + профессиональная уходовая косметика, полноценная защита spf, подобранные профильным врачом косметологом.
- фокус на антиоксиданты в пище и антиоксидантные комплексы в anti-age медицине.