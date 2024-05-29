Откуда берется пигментация и как с ней бороться

О пигментации.

Основные причины активации меланоцитов (клеток, продуцирующих пигмент меланин):

гормональный сбой (синдром доминирования эстрогенов, беременность, приём КОК, инсулинорезистентность).

проблемы с желчевыделительной системой, застой жёлчи, в том числе внутрипеченочный (причины разные: беременность, гепатиты, те же КОК сгущают кровь, деформации жёлчного, паразитарные инфекции, сюда же относим "печеночную" старческую пигментацию, др.), а если имеются проблемы с жвс /печенью, то возникает нарушение метаболизма того же эстрогена, который также "подливает масло в огонь".

избыточное количество продуктов гликации в рационе, которые стимулируют к работе меланоциты.

избыток кофе в рационе.

солярий, длительное пребывание на солнце (особенно опасно на фоне голодания и разгрузочных дней).

большие дозировки железа в капельницах повышают риски пигментации.

Что делать, когда пигментация уже есть:

регулярно дренировать желчевыделительную систему + поддерживать фазы детоксикации печени.