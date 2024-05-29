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Откуда берется пигментация и как с ней бороться

Татьяна ФиалковаТатьяна Фиалкова

Откуда берется пигментация и как с ней бороться
Откуда берется пигментация и как с ней бороться

О пигментации.

Основные причины активации меланоцитов (клеток, продуцирующих пигмент меланин):

  • гормональный сбой (синдром доминирования эстрогенов, беременность, приём КОК, инсулинорезистентность).
  • проблемы с желчевыделительной системой, застой жёлчи, в том числе внутрипеченочный (причины разные: беременность, гепатиты, те же КОК сгущают кровь, деформации жёлчного, паразитарные инфекции, сюда же относим "печеночную" старческую пигментацию, др.), а если имеются проблемы с жвс /печенью, то возникает нарушение метаболизма того же эстрогена, который также "подливает масло в огонь".
  • избыточное количество продуктов гликации в рационе, которые стимулируют к работе меланоциты.
  • избыток кофе в рационе.
  • солярий, длительное пребывание на солнце (особенно опасно на фоне голодания и разгрузочных дней).
  • большие дозировки железа в капельницах повышают риски пигментации.

Что делать, когда пигментация уже есть:

  • регулярно дренировать желчевыделительную систему + поддерживать фазы детоксикации печени.
  • с помощью превентивных натуральных препаратов корректировать нарушения гормонального фона со специалистом.
  • сократить продукты гликации в рационе и кофе.
  • процедурная и аппаратная косметология + профессиональная уходовая косметика, полноценная защита spf, подобранные профильным врачом косметологом.
  • фокус на антиоксиданты в пище и антиоксидантные комплексы в anti-age медицине.

Источник:instagram.com

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