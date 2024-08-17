Відпочинок з дітьми на озері. Який напрямок обрати та, що врахувати

Діти обожнюють літо з купанням, копанням у піску та водними атракціонами. Озера України пропонують гарні умови як для бюджетного, так і для лакшері відпочинку. Та не всі локації підходять для безпечного відпочинку з дітьми. Щоб повернутися додому з купою позитивних вражень та без сіпання в оці обирайте з нашого списку безпечних озер України для відпочинку з дітьми та ознайомтесь з правилами дитячого відпочинку. Скільки коштує відпочинок на найкрасивіших озерах України – тисніть на посилання.

Сімейний відпочинок на Білому озері затишний та натхненний. Джерело: https://uk.wikipedia.org/

Біле озеро на Рівненщині

Мандруючи з дітьми Рівненщиною, розгляньте відпочинок на Білому озері. Водойма розташована поруч з селищем Рудка, огорнена в густий ліс, який дарує чисте повітря та мальовничі краєвиди. Пляжі з мілким та пологим заходом у воду й м’яким пісочком чудово підходять для відпочинку з маленькими дітьми. На берегах озера можна знайти прокат човнів та катамаранів, надувні водні гірки та дитячі майданчики для активних ігор під різну вікову категорію.

Зупинитися можна на реабілітаційній оздоровчій базі, яка облаштована додатковими розвагами та можливостями. Готельних комплексів навкруги небагато, тож відпочинок буде доволі затишним та спокійним. Є можливість зупинитися на території наметового містечка з простими умовами. Дістатися Білого озера можна тільки власним транспортом, або винайнявши автомобіль.

Озеро Кунігунда – оздоровчий відпочинок в Україні. Джерело: https://uk.wikipedia.org/

Озеро Кунигунда – Закарпаття

Одна з найбільших водойм зі списку Солотвинських озер. Озеро має цілющі води для опорно-рухливого апарату, суглобів та кісток. Це одне з соляних озер України, яке порівнюють з Мертвим морем.На березі озера можна зупинитися як в спеціалізованих санаторіях, туристичних базах, так і розглянувши приватні пропозиції. Інфраструктура досить розвинена. Ресторани, кафе, дитячі майданчики та організовані екскурсії місцевими тропами створять цікавий та насичений відпочинок.

Береги озера пологі, а вода чиста. Врахуйте нюанси соляного відпочинку: вода не має потрапляти в очі, після купання варто сходити в прісний душ, перебувати у воді потрібно дозовано. На березі озера можна знайти комплекси з басейнами та послугами для капсульного відпочинку. Озеро розташоване біля селища Солотвино.

Неповторні літні заходи сонця на озері Нобель. Джерело: https://uk.wikipedia.org/

Озеро Нобель – Полісся

Відпочинок на озері Нобель з кожним роком ста комфортнішим та цікавішим. Озеро має досить чисту воду протягом року та багато піщаних пляжів, щоб затишно розташуватися сім’єю. Ця заводь Дніпра займає 600 га, тож місця вистачає для будь–якого активного чи лінивого відпочинку.

Зупинитися можна обравши намет, рибальський будиночок, приватну садибу, туристичну базу або місцеві приватні курорти з басейнами та додатковими розвагами для проведення часу та відпочинку. На трьох островах озера Нобель можна зупинитися винайнявши віллу або приватні будинки.

Найкращими заняттями на озері Нобель вважається риболовля (з берега та човна), прогулянки на човнах та велосипедні екскурсії. Дістатися озера Нобель можна громадським транспортом з Сарн, або власним автомобілем.

Простір, чисте повітря та літні розваги на Шаянському озері. Джерело: https://karpatium.com.ua/

Шаянське озеро – Закарпаття

Селище Шаян давно відомо своїм цілющим озером та чудовим відпочинком для сімей з дітьми. Регулярне купання в озері підвищує імунітет та укріплює опорний апарат. Сюди приїжджають з розладами травної та сечополової системи, а також охочі відновити свої нервові клітини та насолодитися гірським відпочинком.

Водні розваги: гірки, човни, катамарани, риболовля – насичують відпочинок враженнями та пригодами. Екскурсії місцевими гірськими тропами дають можливість додати до відпочинку активностей та мальовничих світлин.

Комфортабельний відпочинок на базі ''Мотор'', Хрінники. Джерело: https://konkurent.ua/

Хрінники – Рівненщина

Локація для бюджетного сімейного відпочинку на озері. Ціни на проживання стартують від 150-200 грн з людини, а можливість зупинитися з наметом робить відпочинок іще бюджетнішим. Розваг тут не багато, локація для тих, хто хоче покупатися, позасмагати, розважитися на катамаранах чи саббордах, а більшість часу просто релаксувати серед мальовничих берегів. Дістатися селища Хрінники можна з Рівного або власним транспортом.

Комфортабельне та цікаве місце для відпочинку в Україні на озері. Джерело: https://karpatium.com.ua/

Озеро Дийда – Закарпаття

Дідове озеро, як водоймище називають місцеві мешканці, має повністю облаштовані пляжі та пологий захід у воду. Сучасні комплекси з додатковими розвагами та послугами роблять відпочинок комфортабельним та насиченим. Вздовж берега розставлені водні гірки та басейни, на місцевості є цікаві кафе та ресторани, прокати велосипедів тощо.

Озеро настільки велике, що жартома його називають Закарпатським морем. Ви можете знайти місце для романтичної зупинки, або простір який підійде великим компаніям з наметами чи комфортабельними альтанками.

На озеро приїздять охочі до риболовлі, адже водойма дивує приємними днями з гарним уловом. Селище Дийда розташоване в Берегівському районі, Закарпатської області.

Що врахувати відпочиваючи з дітьми на озері

Діти, які не впевнено тримаються на воді мають бути в нарукавниках, жилетах та інших захисних засобах для купання. Діти мають заходити у воду та виходити з води разом з дорослим наглядачем. Діти до 15 років та ті, що не вміють плавати мають бути під постійним наглядом дорослого. У спекотні дні змащувати шкіру дитини сонцезахисним кремом. Дитина не має знаходитися в озерній воді понад 15 – 20 хвилин. Якщо дитина має ураження шкіри чи відкриті подряпини купання в озерах та річках є небезпечним. Слідкуйте за результатами проб води на озері кожного дня. Вода, температурою вищою за 24 градуси є небезпечною для купання за рахунок великої вірогідності розвинення у ній шкідливих мікроорганізмів. Дитячий пляж має бути огороджено рятувальними буйками й бути під наглядом рятувальника. Навчить дитину не пірнати в озерну воду з відкритими очима та не ковтати воду. В аптечці із собою мають бути необхідні ліки від кишкових інфекцій, температури та засоби від комах.

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