Отдых с детьми на озере. Какое направление выбрать и что учесть

Дети обожают лето с купанием, копанием в песке и водными аттракционами. Озера Украины предлагают хорошие условия как для бюджетного, так и для лакшери отдыха. Но не все локации подходят для безопасного отдыха с детьми. Чтобы вернуться домой с кучей положительных впечатлений и без подергивания в глазу выбирайте из нашего списка безопасных озер Украины для отдыха с детьми и ознакомьтесь с правилами детского отдыха. Сколько стоит отдых на самых красивых озерах Украины – жмите на ссылку.

Семейный отдых на Белом озере уютный и вдохновенный. Источник: https://uk.wikipedia.org/

Белое озеро в Ровенской области

Путешествуя с детьми по Ровенщине, рассмотрите отдых на Белом озере. Водоем расположен рядом с поселком Рудка, окутанный в густой лес, который дарит чистый воздух и живописные виды. Пляжи с мелким и пологим заходом в воду и мягким песочком подходят для отдыха с маленькими детьми. На берегах озера можно найти прокат лодок и катамаранов, надувные водные горки и детские площадки для активных игр под разную возрастную категорию.

Остановиться можно на реабилитационной оздоровительной базе, обустроенной дополнительными развлечениями и возможностями. Гостиничных комплексов вокруг немного, поэтому отдых будет уютным и спокойным. Есть возможность остановиться на территории палаточного городка с простыми условиями. Добраться до Белого озера можно только собственным транспортом, или наняв автомобиль.

Озеро Кунигунда – оздоровительный отдых в Украине. Источник: https://uk.wikipedia.org/

Озеро Кунигунда – Закарпатье

Один из самых больших водоемов из списка Солотвинских озер. Озеро имеет целебные воды для опорно-подвижного аппарата, суставов и костей. Это одно из соляных озер Украины, которое сравнивают с Мертвым морем. На берегу озера можно остановиться как в специализированных санаториях, туристических базах, так и рассмотрев частные предложения. Инфраструктура достаточно развита. Рестораны, кафе, детские площадки и организованные экскурсии по местным тропам создадут интересный и насыщенный отдых.

Берега озера пологие, а вода чистая. Учтите нюансы соляного отдыха: вода не должна попадать в глаза, после купания следует сходить в пресный душ, находиться в воде нужно дозированно. На берегу озера есть комплексы с бассейнами и услугами для капсульного отдыха. Озеро расположено у поселка Солотвино.

Неповторимые летние закаты на озере Нобель. Источник: https://uk.wikipedia.org/

Озеро Нобель – Полесье

Отдых на озере Нобель с каждым годом станет более комфортным и интересным. Озеро имеет достаточно чистую воду в течение года и много песчаных пляжей, чтобы уютно разместиться в семье. Эта заводь Днепра занимает 600 га, так что места хватает для любого активного или ленивого отдыха.

Остановиться можно, выбрав палатку, рыбацкий домик, частную усадьбу, туристическую базу или местные частные курорты с бассейнами и дополнительными развлечениями для времяпрепровождения и отдыха. На трех островах озера Нобель можно остановиться, наняв виллу или частные дома.

Лучшими занятиями на озере Нобель считается рыбалка (с берега и лодки), прогулки на лодках и велосипедные экскурсии. Добраться до озера Нобель можно общественным транспортом из Сарны, или собственным автомобилем.

Пространство, чистый воздух и летние развлечения на Шаянском озере. Источник: https://karpatium.com.ua/

Шаянское озеро – Закарпатье

Поселок Шаян давно известен своим целебным озером и отличным отдыхом для семей с детьми. Регулярное купание в озере увеличивает иммунитет и укрепляет опорный аппарат. Сюда приезжают с расстройствами пищеварительной и мочеполовой системы, а также желающие восстановить свои нервные клетки и насладиться горным отдыхом.

Водные развлечения: горки, лодки, катамараны, рыбалка – насыщают отдых впечатлениями и приключениями. Экскурсии по местным горным тропам дают возможность добавить к отдыху активности и живописные фотографии.

Комфортабельный отдых на базе ''Мотор'', Хренники. Источник: https://konkurent.ua/

Хренники – Ровенщина

Локация для бюджетного семейного отдыха на озере. Цены на проживание стартуют от 150-200 грн с человека, а возможность остановиться с палаткой делает отдых еще более бюджетным. Развлечений здесь немного, локация для тех, кто хочет покупаться, позагорать, развлечься на катамаранах или саббордах, а большинство времени просто релаксировать среди живописных берегов. Добраться до поселка Хренники можно из Ровно или собственным транспортом.

Комфортабельное и интересное место для отдыха в Украине на озере. Источник: https://karpatium.com.ua/

Озеро Дийда – Закарпатье

Дедово озеро, как водохранилище называют местные жители, имеет полностью обустроенные пляжи и покатое закат в воду. Современные комплексы с дополнительными развлечениями и услугами делают отдых комфортным и насыщенным. Вдоль берега расставлены водные горки и бассейны, на местности есть интересные кафе и рестораны, прокаты велосипедов.

Озеро настолько велико, что в шутку его называют Закарпатским морем. Вы можете найти место для романтической остановки, или пространство, которое подойдет крупным компаниям с палатками или комфортабельными беседками.

На озеро приезжают желающие к рыбалке, ведь водоем удивляет приятными днями с хорошим уловом. Поселок Дийда расположен в Береговском районе Закарпатской области.

Что учесть отдыхая с детьми на озере

Дети, которые не уверенно держатся на воде, должны быть в нарукавниках, жилетах и других защитных средствах для купания. Дети должны заходить в воду и выходить из воды вместе со взрослым смотрителем. Дети до 15 лет и не умеющие плавать должны быть под постоянным наблюдением взрослого. В жаркие дни смазывать кожу ребенка солнцезащитным кремом. Ребенок не должен находиться в озерной воде более 15–20 минут. Если ребенок имеет поражение кожи или открытые царапины купания в озерах и реках опасно. Следите за результатами проб воды на озере каждый день. Вода, температурой выше 24 градусов, опасна для купания за счет большой вероятности развития в ней вредных микроорганизмов. Детский пляж должен быть огражден спасательными буйками и быть под наблюдением спасателя. Научит ребенка не нырять в озерную воду с открытыми глазами и не проглатывать воду. В аптечке с собой должно быть необходимое лекарство от кишечных инфекций, температуры и средства от насекомых.

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