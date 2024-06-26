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Освіжаючий тонік з полином – альтернатива лимонаду
Тонік, що охолоджує, зі свіжим полином - відмінна здорова альтернатива звичному лимонаду.
Свіжий полин дає напою характерну пікантну гіркуватість, а також надає противірусну та антибактеріальну дію. Ну, точно варто спробувати!
Продукти на 1 порцію (500 мл):
Сік та часточки лимону/лайма/апельсину - 50 мл
Сіль – 8 г (1/2 ч. ложки)
М'ята свіжа (пам'ять листочки)
Нарізаний огірочок (додатково можна додати огірковий сік)
Мед – 1-2 ч.л.
Свіжий полин гіркий - великий пучок (вибираємо молодшу рослину, потрібно пом'яти листочки)
Тала вода чи мінеральна.
Настоюємо тонік у холодильнику мінімум 2 години