Освіжаючий тонік з полином – альтернатива лимонаду

Тонік, що охолоджує, зі свіжим полином - відмінна здорова альтернатива звичному лимонаду.

Свіжий полин дає напою характерну пікантну гіркуватість, а також надає противірусну та антибактеріальну дію. Ну, точно варто спробувати!

Продукти на 1 порцію (500 мл):

Сік та часточки лимону/лайма/апельсину - 50 мл

Сіль – 8 г (1/2 ч. ложки)

М'ята свіжа (пам'ять листочки)

Нарізаний огірочок (додатково можна додати огірковий сік)

Мед – 1-2 ч.л.

Свіжий полин гіркий - великий пучок (вибираємо молодшу рослину, потрібно пом'яти листочки)

Тала вода чи мінеральна.

Настоюємо тонік у холодильнику мінімум 2 години