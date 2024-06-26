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Освежающий тоник с полынью – альтернатива лимонада
Охлаждающий тоник со свежей полынью - отличная здоровая альтернатива привычному лимонаду.
Свежая полынь дает напитку характерную пикантную горчинку, а также оказывает противовирусное и антибактериальное действие. Ну точно стоит попробовать!
Продукты на 1 порцию (500 мл):
Сок и дольки лимона/лайма/апельсина - 50 мл
Соль - 8 г (1/2 ч. ложки)
Мята свежая (помять листочки)
Нарезанный огурчик (дополнительно можно добавить огуречный сок)
Мед - 1-2 ч.л.
Свежая полынь горькая – большой пучок (выбираем растение помоложе, нужно помять листочки)
Талая вода или минеральная.
Настаиваем тоник в холодильнике минимум 2 часа