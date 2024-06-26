Освежающий тоник с полынью – альтернатива лимонада

Охлаждающий тоник со свежей полынью - отличная здоровая альтернатива привычному лимонаду.

Свежая полынь дает напитку характерную пикантную горчинку, а также оказывает противовирусное и антибактериальное действие. Ну точно стоит попробовать!

Продукты на 1 порцию (500 мл):

Сок и дольки лимона/лайма/апельсина - 50 мл

Соль - 8 г (1/2 ч. ложки)

Мята свежая (помять листочки)

Нарезанный огурчик (дополнительно можно добавить огуречный сок)

Мед - 1-2 ч.л.

Свежая полынь горькая – большой пучок (выбираем растение помоложе, нужно помять листочки)

Талая вода или минеральная.

Настаиваем тоник в холодильнике минимум 2 часа